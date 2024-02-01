Mahsun Kırmızıgül ile kızı Lavin alışverişte

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Baba-kız uzun süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Fotoğraflarını çeken muhabirleri görünce şaşıran Lavin, “Çekmeyin, çekmeyin” diyerek babasının elinden tutup uzaklaştı. (Deniz BOY)

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

GİZEMLİ ARKADAŞ

Merve Boluğur erkek arkadaşıyla görüntülenince panikledi, ikili hızla birbirinden uzaklaştı.

Merve Boluğur’un Ekim 2022’de evlenip 53 gün sonra boşandığı DJ Mert Aydın’la barıştığı öne sürülmüştü. Ünlü oyuncu önceki gün Aqua Florya AVM’de bir erkek arkadaşıyla objektife yansıdı. Önce mağazaları dolaşan, ardından sahilde yürüyüşe çıkan ikili objektifleri fark edince panikledi. İkili birbirinden uzaklaşırken, Boluğur soruları yanıtsız bıraktı. (Sayit DURMAZ)

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ÇOCUKLARI İÇİN İMAJ TAZELEDİ

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli’nin ikiz oğulları 22 Ocak’ta dünyaya geldi.

Çift, ikizlere İbrahim ve Sinan adını verdi. Şefkatli, geçen gün ise eşi ile pozunu ‘Anne-baba’ notuyla paylaştı. İdo Tatlıses’in yeni imajı dikkat çekti. İkiz bebeklerini daha rahat sevebilmek için sakal tıraşı olan Tatlıses’in yeni imajı hayranlarından iyi not aldı.