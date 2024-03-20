Mahkeme Sinan’ı haksız buldu

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İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde açılan davaya göre; taraflar arasında 2 yıl önce ‘Booking Sözleşmesi-Konser Satım Anlaşması’ imzalandı.

Akçıl’ın konserlerinin bir kısmını satın alan Erdoğan ile Tortop, 200 bin lira ödeme yaptı. Anlaşmaya göre Akçıl, konserler karşılığında iki yapımcıya belli bir bedel ödeyecekti. Tortop ve Erdoğan daha sonra eksik ödeme iddiasıyla şarkıcı hakkında icra takibi başlattı. Sinan Akçıl icra takibine itiraz edince de olay mahkemeye taşındı.