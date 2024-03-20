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Mahkeme Sinan’ı haksız buldu

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#Sinan Akçıl#İstanbul Fikri Ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi#Gazetehaberleri
Mahkeme Sinan’ı haksız buldu
Özge Eğrikar
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2024 08:23

Sinan Akçıl’ın konserlerinin bir kısmını satın aldıklarını, ancak şarkıcının kendilerine eksik ödeme yaptığını iddia eden Çağrı Tortop ile Bülent Erdoğan, 4 yıl süren hukuk davalarını kazandı.

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İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde açılan davaya göre; taraflar arasında 2 yıl önce ‘Booking Sözleşmesi-Konser Satım Anlaşması’ imzalandı.

Akçıl’ın konserlerinin bir kısmını satın alan Erdoğan ile Tortop, 200 bin lira ödeme yaptı. Anlaşmaya göre Akçıl, konserler karşılığında iki yapımcıya belli bir bedel ödeyecekti. Tortop ve Erdoğan daha sonra eksik ödeme iddiasıyla şarkıcı hakkında icra takibi başlattı. Sinan Akçıl icra takibine itiraz edince de olay mahkemeye taşındı.

Mahkeme Sinan’ı haksız buldu



‘BORCUM YOK’ DEMİŞTİ

Sinan Akçıl’ın avukatı, “Akçıl’ın borcu yoktur. Davanın reddine karar verilsin” dedi. 4 yıldır devam eden davayı karara bağlayan mahkeme, icra takip tarihi sonrası yaptığı ödemeleri de düşerek Sinan Akçıl’ın davacılara 23 bin 743 lira 20 kuruş ödemesine hükmetti.

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#Sinan Akçıl#İstanbul Fikri Ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi#Gazetehaberleri

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