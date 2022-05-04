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Mahir İpek: Annemi kaybettim, cenazesine gidemedim

#Mahir İpek#Koronavirüs#Cenaze
Mahir İpek: Annemi kaybettim, cenazesine gidemedim
Sayit DURMAZ

ÜNLÜ oyuncu Mahir İpek önceki akşam Cihangir’deki bir mekânda görüntülendi.

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Geçtiğimiz şubat ayında koronavirüsten annesi Naciye İpek’i kaybeden oyuncu, gözleri dolarak hislerini dile getirdi:

“Sağlık Bakanlığı koronavirüsten vefat eden kişilerin rakamlarını açıklıyor. Sonra bir bakıyorsun bu istatistik içinde senin de bir parçan var. Ben, İstanbul’da virüse yakalanmıştım. Annecim de Ankara’da. Aynı dönemde hasta olduk. Annecim hayatını kaybetti ve ben gidemedim. Çünkü karantinadaydım. Korkunç günler yaşadık. Sadece ben değil bütün Türkiye bu günleri yaşadı. Bir aileden 4-5 kişi hayatını kaybetti. Çok ağır bir şey. Bunları çok çabuk unutmamak lazım. Bu sene çok ağır geçti.” 

 

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#Mahir İpek#Koronavirüs#Cenaze

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