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Lucas Torreira yeni yaşını dansçılarla kutladı

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#Lucas Torreira#Galatasaray#Doğum Günü
Lucas Torreira yeni yaşını dansçılarla kutladı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2024 07:36

GALATASARAY’ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira önceki akşam 28’inci yaşını kutladı.

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Oyuncu Devrim Özkan’la ilişkisi kısa süre önce biten Uruguaylı futbolcuyu doğum gününde takım arkadaşları yalnız bırakmadı.

Partide Torreira, takımının sembolü olan Aslan figürlü pastayı dansçı kızlar eşliğinde kesti. Daha sonra dostları ve dansçılarla birlikte doyasıya eğlendi.

Güzel dansçılarla eğlenen futbolcunun o halleri sosyal medyada da gündem oldu. Lucas Torreira’nın o hallerini görenler “Devrim Özkan’sız da iyiymiş”, “Şimdi Devrim düşünsün”, “Ayrılık yaramış” yorumları yaptı.

 

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#Lucas Torreira#Galatasaray#Doğum Günü

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