Levent Ülgen kimdir, nereli, kaç yaşında? Levent Ülgen dizileri ve filmleri

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Levent Ülgen, 8 Ağustos 1962 tarihinde Cihanbeyli'de dünyaya geldi. Ankara İnönü Lisesi'ni, ODTÜ Fen edebiyat fakültesi Fizik Bölümü'nü ve daha sonra Hacettepe Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Tiyatroya Erkan Yücel'in Ankara Halk Tiyatrosu'nda başladı. Atçalı Kel Mehmet oyununda figüranlıkla başlayan tiyatro yaşantısına hem çocuklar hem de büyükler için sergilenen çeşitli oyunlarda çok farklı rollerle devam etti.

Erkan Yücel'in ölümünün ardından pek çok sanatçı gibi Ankara Halk Tiyatrosu'ndan koparak Rutkay Aziz yönetimindeki Ankara Sanat Tiyatrosu'na katıldı. Bu tiyatroda çeşitli oyunlarda sahne alırken, Hacettepe Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim görme hakkını kazandı. Mezuniyetinin ardından Devlet Tiyatroları bünyesinde oyuncu ve yönetmen olarak çalışmaya başladı. Bu dönemde yüksek lisansını tamamladı.

2002'de yayınlanmaya başlayan ve 2006'da sonra En Son Babalar Duyar isimli televizyon dizisindeki "üçkağıtçı hayırsız damat Kadir" rolüyle tanındı. Bu karakter ve özellikle ağzından düşürmediği "Hallederiz" repliği o kadar çok tuttu ki, hem karakterin hem de Ülgen'in adı bir süre sonra "Hallederiz Kadir"e çıktı. Kendisi gibi tiyatro sanatçısı olan Tülay Bursa ile bir süre evli kalan Ülgen, tiyatro ve sinema çalışmalarına Ankara ve İstanbul'da devam etmektedir. Ayrıca TRT 1'de yayınlanan Bir Kelime Bir İşlem programını sunmuştur.

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Sivil Toplum Kuruluşları'nın çalışmalarında aktif olarak görev alan Ülgen, Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nin geleneksel Nazım Günleri'nde de, Yılmaz Onay tarafından, okuma tiyatrosu olarak sahnelenen Nâzım Hikmet oyunlarında, 2007 yılından bu yana her yıl gönüllü olarak rol almaktadır. 2008-2012 yılları arası Kanal D ve Star TV'de yayınlanan Akasya Durağı adlı dizide "Sinan Kaya" karakterini canlandırmıştır. 2 Şubat 2013'te yayın hayatına başlayan Bizim Okul dizisinde "Kimyacı Sıfırcı Ziya" karakterini canlandırmıştır. 2015'te yayın hayatına başlayan "Kiralık Aşk" dizisinde "Necmi İplikçi" karakterini canlandırmıştır. Son olarak Ata Demirer ile Niyazi Gül Dörtnala filminde oynamıştır.

LEVENT ÜLGEN DİZİLERİ Adı Rol Yıl Kurtuluş Albay Kenan Bey 1994 Bizim Evin Halleri Nusret 2000 En Son Babalar Duyar Kadir 2002-2006 Çocuklar Duymasın Behçet 2002 Yuvadan Bir Kuş Uçtu İbrahim 2003 Gelin Veyis 2003 Hayat Apartmanı Sadık 2007 Görgüsüzler Vakkas 2008 Akasya Durağı Sinan Kaya 2008-2012 Bizim Okul Kimyacı Sıfırcı Ziya 2013 Arka Sokaklar Şevket Hor 2009 Salih Kuşu Salih ve Bahtiyar 2013 İnadına Yaşamak Kıbrıslı 2013 Bizum Hoca Kemal 2014 Roman Havası Haydar 2014-2015 Kiralık Aşk Necmi İplikçi 2015-2017 Aşk Ve Gurur Ahmet Esen 2017 Hayati ve Diğerleri Danyal Bezirci 2017-2018 Kocaman Ailem Hulusi Koyuncu 2018 Kuzgun Rıfat Bilgin 2019 Gençliğim Eyvah Zekeriya Bozoğlu 2020 Menajerimi Ara Levent Ülgen (kendisi) 2021 EDHO Ziya 2021