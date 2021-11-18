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Levent Ülgen kimdir, nereli, kaç yaşında? Levent Ülgen dizileri ve filmleri

#Levent Ülgen#Levent Ülgen Kimdir#Levent Ülgen Nereli
Levent Ülgen kimdir, nereli, kaç yaşında Levent Ülgen dizileri ve filmleri

Levent Ülgen, kariyeri ve biyografisi ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Kariyeri boyunca pek çok dizi ve filmde rol alan Levent Ülgen, ekranlara tam anlamıyla En Son Babalar Duyar isimli dizi ile adım atmış ve bu adımın ardından farklı dizilerde de rol almaya başlamıştır. İşte, Levent Ülgen hakkında merak edilen bazı bilgiler

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Levent Ülgen, 8 Ağustos 1962 tarihinde Cihanbeyli'de dünyaya geldi.  Ankara İnönü Lisesi'ni, ODTÜ Fen edebiyat fakültesi Fizik Bölümü'nü ve daha sonra Hacettepe Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Tiyatroya Erkan Yücel'in Ankara Halk Tiyatrosu'nda başladı. Atçalı Kel Mehmet oyununda figüranlıkla başlayan tiyatro yaşantısına hem çocuklar hem de büyükler için sergilenen çeşitli oyunlarda çok farklı rollerle devam etti.

Erkan Yücel'in ölümünün ardından pek çok sanatçı gibi Ankara Halk Tiyatrosu'ndan koparak Rutkay Aziz yönetimindeki Ankara Sanat Tiyatrosu'na katıldı. Bu tiyatroda çeşitli oyunlarda sahne alırken, Hacettepe Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim görme hakkını kazandı. Mezuniyetinin ardından Devlet Tiyatroları bünyesinde oyuncu ve yönetmen olarak çalışmaya başladı. Bu dönemde yüksek lisansını tamamladı.

2002'de yayınlanmaya başlayan ve 2006'da sonra En Son Babalar Duyar isimli televizyon dizisindeki "üçkağıtçı hayırsız damat Kadir" rolüyle tanındı. Bu karakter ve özellikle ağzından düşürmediği "Hallederiz" repliği o kadar çok tuttu ki, hem karakterin hem de Ülgen'in adı bir süre sonra "Hallederiz Kadir"e çıktı. Kendisi gibi tiyatro sanatçısı olan Tülay Bursa ile bir süre evli kalan Ülgen, tiyatro ve sinema çalışmalarına Ankara ve İstanbul'da devam etmektedir. Ayrıca TRT 1'de yayınlanan Bir Kelime Bir İşlem programını sunmuştur.

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Sivil Toplum Kuruluşları'nın çalışmalarında aktif olarak görev alan Ülgen, Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nin geleneksel Nazım Günleri'nde de, Yılmaz Onay tarafından, okuma tiyatrosu olarak sahnelenen Nâzım Hikmet oyunlarında, 2007 yılından bu yana her yıl gönüllü olarak rol almaktadır. 2008-2012 yılları arası Kanal D ve Star TV'de yayınlanan Akasya Durağı adlı dizide "Sinan Kaya" karakterini canlandırmıştır. 2 Şubat 2013'te yayın hayatına başlayan Bizim Okul dizisinde "Kimyacı Sıfırcı Ziya" karakterini canlandırmıştır. 2015'te yayın hayatına başlayan "Kiralık Aşk" dizisinde "Necmi İplikçi" karakterini canlandırmıştır. Son olarak Ata Demirer ile Niyazi Gül Dörtnala filminde oynamıştır.

LEVENT ÜLGEN DİZİLERİ
AdıRolYıl
KurtuluşAlbay Kenan Bey1994
Bizim Evin HalleriNusret2000
En Son Babalar DuyarKadir2002-2006
Çocuklar DuymasınBehçet2002
Yuvadan Bir Kuş Uçtuİbrahim2003
GelinVeyis2003
Hayat ApartmanıSadık2007
GörgüsüzlerVakkas2008
Akasya DurağıSinan Kaya2008-2012
Bizim OkulKimyacı Sıfırcı Ziya2013
Arka SokaklarŞevket Hor2009
Salih KuşuSalih ve Bahtiyar2013
İnadına YaşamakKıbrıslı2013
Bizum HocaKemal2014
Roman HavasıHaydar2014-2015
Kiralık AşkNecmi İplikçi2015-2017
Aşk Ve GururAhmet Esen2017
Hayati ve DiğerleriDanyal Bezirci2017-2018
Kocaman AilemHulusi Koyuncu2018
KuzgunRıfat Bilgin2019
Gençliğim EyvahZekeriya Bozoğlu2020
Menajerimi AraLevent Ülgen (kendisi)2021
EDHOZiya2021
FİLMLERİ
AdıRolYıl
Kurşun Adres SormazKemal1992
Mavi SürgünJandarma eri1993
Gelincik TarlasıErol1993
80. AdımKorkut Laçin1996
Yılan HikayesiMürekkep Kadir1999
Köstebek CüneytCüneyt Verel1999
Tutku ÇemberiTimur2000
KejeOtobüs Şoförü2002
Havada BulutKabzımal Bayram2002
Mahşer-Nabucco'nun ZehriAli Kılıç2007
Bayrampaşa: Ben Fazla KalmayacağımTuncer2007
Hayatın TuzuŞehsuvar2009
Nene HatunYavuz Hoca2010
Devrimden SonraSosyalist Polis2011
Niyazi Gül DörtnalaRıza2015
TerkedilmişZengin2015
Araf 2Araf2016
Bir Șey DeğilimÇeto2016
KızkaçıranMehmet2016
Her Şey Mümkünİlyas2017
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