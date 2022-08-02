'La Traviata' İtalya’da kapalı gişe sahneleniyor

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FERZAN Özpetek, sinemadan sonra tiyatroda da farkını gösterdi. Ünlü yönetmen, kompozitör Giuseppe Verdi’nin başyapıtı “La Traviata”ya yeni bir yorum getirdi. Özpetek’in dekorunu Türk öğeleriyle bezediği ve Doğu-Batı sentezi oluşturduğu eser, 1737 yılından bu yana perdeleri açık olan Avrupa’nın en eski lirik tiyatrosu San Carlo’da kapalı gişe sahneleniyor. Tiyatro eleştirmenlerinin övgüyle söz ettiği eserin biletleri günlen öncesinden tükeniyor.



OPERAYA YENİLİK GETİREN USTA



Eleştirmenlerin “Ferzan Özpetek’in La Traviata’sı, şaheserin şimdiye kadar sahnelenen en dokunaklısı” diye nitelendirdiği opera hakkında son olarak İtalyan gazetesi La Repubblica’da bir yazı yayımlandı. “Tiyatronun mucizesi” başlıklı yazıda Özpetek’in başarısı “inandırıcı ve koşulsuz” olarak tanımlanırken, usta yönetmen için “Opera ülkesinde operaya yenilik getiren usta” yorumu yapıldı.