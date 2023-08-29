Kuruçeşme’de sürpriz düet

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KONSERİN GELİRİ ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİNE

Basın mensuplarıyla bir araya gelen ünlü popçu, Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi öncesi mutluluğunu dile getirdi. “Serumla, iğneyle çıkacağım sahneye…Ama çok büyük bir coşku var. Harika bir gece olacak. Beni hiç yalnız bırakmıyorlar. Çok ama çok teşekkür ederim.” dedi. Sosyal sorumluluk projeleri ile adından sıkça söz ettiren Akçıl, “Konserin gelirleri şehit ve gazi yakınları için olacak. Bunun için çok mutluyum.” sözleriyle anlamlı bağışın duyurusunu yaptı.

SİNAN AKÇIL’LA BOĞAZIN KIYISINDA ‘FARK ATAN’ GECE

Sahneye çıktığı ilk andan itibaren bambaşka bir atmosfer yaratan Sinan Akçıl, sevilen şarkısı ‘Yüzyılın Aşkı’ ile konser alanını coşturdu. Nabzın bir an olsun düşmediği konserde ünlü popçu 2,5 saat süren performansıyla geceye damgasını vurdu. Önce ‘Fark Atıyor’, ‘Tabi Tabi’ ile Kuruçeşme sahnesini sallayan Akçıl, ardından romantizmi doruklara çıkardı. Piyanonun başına geçerek ritmi düşüren başarılı sanatçı ‘Gurur’, ‘Kızım’ gibi slowlarıyla boğazın kıyısında duygusal rüzgarlar estirdi. Dansçıların da Akçıl’a eşlik ettiği muhteşem gecede tam anlamıyla müzik şöleni yaşandı. Kendi hit parçalarının yanı sıra farklı tarzlardan şarkılara yer vererek sevenlerine geniş bir müzik yelpazesi sunan Akçıl, hayranlarını müziğe doyurdu.

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MÜJDE UZMAN SÜRPRİZİ!

Sinan Akçıl’ı dinlemeye gelenlerin arasında başarılı oyuncu Müjde Uzman’da vardı. Sahnesini Uzman, ile paylaşan ünlü popçu sanatçı dostuyla eğlenceli bir düete imza attı. ‘Atma’ şarkısını seslendiren ikili Kuruçeşme dinleyicisine renkli anlar yaşattı.

RENKLİ FİNAL!

Muhteşem konserin finalinde davul ekibinin sahneye gelmesiyle coşku ikiye katlandı. Paraf Kuruçeşme Açıkhava'yı dolduran müzikseverlerin halay çekerek SİNAN AKÇIL ve dansçılarına eşlik etmesi eğlenceli görüntülere sahne oldu.