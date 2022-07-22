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Kuruçeşme Açıkhava'da arabesk rüzgarı

#Cengiz Kurtoğlu#Ümit Besen#Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri
Kuruçeşme Açıkhavada arabesk rüzgarı

Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda, Poll Production organizasyonu ile gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri önceki akşam müziğin iki dev ismi Cengiz Kurtoğlu ve Ümit Besen’i ağırladı. İkili, sevenleriyle birlikte söyledikleri unutulmayan şarkılarıyla Boğaz'da arabesk rüzgârı estirdi.

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BABA OĞUL KURUÇEŞME AÇIKHAVA'YI “YAK”TI
Cengiz Kurtoğlu klasikleriyle nostalji rüzgârı estirdiği gecede bir de sürpriz yaptı. Usta sanatçı oğlu Aydın Kurtoğlu’yu sahneye davet etti ve baba oğul “Yak” şarkısında yaptıkları düet ile mest etti.

Kuruçeşme Açıkhavada arabesk rüzgarı

Aydın Kurtoğlu, “Ben normalde çok sahneye çıktım ama ne zaman babamla çıksam çok heyecanlanıyorum.” sözleriyle babasıyla aynı sahnede olmanın heyecanını paylaştı. Sahnede sık sık oğluna sarılan Cengiz Kurtoğlu, Aydın Kurtoğlu’na takılarak hem oğlunun heyecanını paylaştı, hem de esprileriyle müzikseverleri bol bol güldürdü.
Kuruçeşme Açıkhavada arabesk rüzgarı

BİR SAHNE İKİ DEV İSİM
Müzikseverlerin buluşma noktası hâline gelen Kuruçeşme Açıkhava aynı zamanda birbirinden değerli sanatçıları da tek sahnede buluşturmaya devam ediyor. Konserin ikinci yarısı duayen sanatçı Ümit Besen en sevilen klasiklerini seslendirirken Cengiz Kurtoğlu’nu sahneye davet etmesiyle müzik ziyafetini ikiye katladı. Bir sahnede buluşan iki dev isim, iki efsane şarkı “Nikah Masası” ve “Gelin Olmuş” ile hayranlarına özlenen taverna gecelerini de yaşattılar.
Kuruçeşme Açıkhavada arabesk rüzgarı


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CENGİZ KURTOĞLU VE ÜMİT BESEN SEVGİSİ GEMİLERE TAŞTI

 Cengiz Kurtoğlu ve Ümit Besen konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kuruçeşme Açıkhava’yı dolduran hayranlarının yoğun ilgisine karşılık olarak Cengiz Kurtoğlu “Ya tabi çok teşekkür ediyoruz. Bu kalbi bütünlük bu sevgi, saygı... Bizler de mutluluk duyuyoruz tabi. Gönül dostlarımızın karşımızda olmasından dolayı, bu ilgiyi göstermesinden dolayı.” sözleriyle teşekkür etti. Yıllardır dillerden düşmeyen eserleriyle her yaştan müzikseverin bir araya gelmesini ise Ümit Besen, “Sağ olsun seviyorlar bizi. Babalarından annelerinden aşinalık var. Ailede demek ki hepimizin bir yeri var.” sözleriyle yorumladı. İkilinin gazetecilerle sohbet ettiği anlarda yanaşan bir gemiden “Seviyoruz abi” tezahüratları renkli görüntülere sebep oldu.

Kuruçeşme Açıkhavada arabesk rüzgarı


 

 

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#Cengiz Kurtoğlu#Ümit Besen#Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri

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