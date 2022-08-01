Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde yıldızlar buluşması

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BURCU GÜNEŞ HEM GÖZLERE HEM KULAKLARA HİTAP ETTİ

Burcu Güneş, Boğaz’ın eşsiz atmosferinde sevenleriyle buluşmanın mutluluğunu “Efendim öncelikle hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu özel gecemizde bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyoruz. Böyle bir şehrin içinde böyle bir konser alanı bizim için de çok büyüleyici oluyor” sözleriyle paylaştı. Modacı Pınar Kerimoğlu tasarımı cesur ve iddialı kostümüyle sahneye çıkan Burcu Güneş, dillerden düşmeyen şarkılarıyla hem gözlere hem kulaklara hitap etti.



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Konserin ikinci yarısında duayen sanatçı Selami Şahin gönüllere taht kuran şarkılarını sevenleriyle hep birlikte söyledi. Selami Şahin’in “Alışmak Sevmekten Zor” şarkısını yorumladığı anlarda Burcu Güneş’in sesinin duyulmasıyla ise alkış tufanı koptu. Şarkıyı birlikte seslendiren ikili, muhteşem müzik ziyafetine “Ben Bir Tek Kadın Sevdim” düetiyle devam etti.

“KURUÇEŞME’DE BULUŞMAK BENİM İÇİN GURURDUR”

Selami Şahin mekanı dolduran binlerce hayranının karşısında heyecanını “Yıllardır Selami Şahin varsa sizin sayenizde varım. Ne kadar şarkı yapsam beste yapsam hakkınızı ödeyemem. Kuruçeşme’de buluşmak benim için gururdur” sözleriyle paylaştı. Usta sanatçı, “Seninle Başım Dertte, Gitme Sana Muhtacım, Özledim” gibi birbirinden değerli eserlere yer verdiği repertuarıyla hayranlarına unutulmayacak bir gece yaşattı. “Senin Olmaya Geldim” şarkısını “Mikrofona gerek yok” diyerek çıplak sesiyle okuyan 73 yaşındaki sanatçı kusursuz yorumuyla kendisine bir kez daha hayran bıraktı.