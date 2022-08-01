Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde yıldızlar buluşması

#Burcu Güneş#Selami Şahin#Paraf Kuruçeşme Açıkhava
Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde yıldızlar buluşması

Türk müzik tarihine sayısız hit’i ve besteleriyle adını yazdıran usta sanatçı Selami Şahin ve başarılı müzik kariyeriyle ülkemizin güçlü seslerinden Burcu Güneş, Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda, Poll Production organizasyonu ile gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde önceki akşam bir araya geldi. 

Haberin Devamı

BURCU GÜNEŞ HEM GÖZLERE HEM KULAKLARA HİTAP ETTİ

 Burcu Güneş, Boğaz’ın eşsiz atmosferinde sevenleriyle buluşmanın mutluluğunu “Efendim öncelikle hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu özel gecemizde bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyoruz. Böyle bir şehrin içinde böyle bir konser alanı bizim için de çok büyüleyici oluyor” sözleriyle paylaştı. Modacı Pınar Kerimoğlu tasarımı cesur ve iddialı kostümüyle sahneye çıkan Burcu Güneş, dillerden düşmeyen şarkılarıyla hem gözlere hem kulaklara hitap etti.

Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde yıldızlar buluşması


SELAMİ ŞAHİN VE BURCU GÜNEŞ’TEN MÜZİK ZİYAFETİ
Konserin ikinci yarısında duayen sanatçı Selami Şahin gönüllere taht kuran şarkılarını sevenleriyle hep birlikte söyledi. Selami Şahin’in “Alışmak Sevmekten Zor” şarkısını yorumladığı anlarda Burcu Güneş’in sesinin duyulmasıyla ise alkış tufanı koptu. Şarkıyı birlikte seslendiren ikili, muhteşem müzik ziyafetine “Ben Bir Tek Kadın Sevdim” düetiyle devam etti.
Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde yıldızlar buluşması


Haberin Devamı

“KURUÇEŞME’DE BULUŞMAK BENİM İÇİN GURURDUR”

 Selami Şahin mekanı dolduran binlerce hayranının karşısında heyecanını “Yıllardır Selami Şahin varsa sizin sayenizde varım. Ne kadar şarkı yapsam beste yapsam hakkınızı ödeyemem. Kuruçeşme’de buluşmak benim için gururdur” sözleriyle paylaştı. Usta sanatçı, “Seninle Başım Dertte, Gitme Sana Muhtacım, Özledim” gibi birbirinden değerli eserlere yer verdiği repertuarıyla hayranlarına unutulmayacak bir gece yaşattı. “Senin Olmaya Geldim” şarkısını “Mikrofona gerek yok” diyerek çıplak sesiyle okuyan 73 yaşındaki sanatçı kusursuz yorumuyla kendisine bir kez daha hayran bıraktı.

Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde yıldızlar buluşması

Haberle ilgili daha fazlası:
#Burcu Güneş#Selami Şahin#Paraf Kuruçeşme Açıkhava

BAKMADAN GEÇME!

Kylie Jenner Instagrama karşı Ünlülerin TikTok baskısı Zuckerberge nasıl geri adım attırdı

Kylie Jenner Instagram'a karşı! Ünlülerin 'TikTok' baskısı Zuckerberg'e nasıl geri adım attırdı?

#Instagram
Türkiyenin güzel ve sakin sahil kasabaları | 4 BÖLGE 10 ŞEHİR 10 ÖNERİ

Türkiye'nin güzel ve sakin sahil kasabaları | 4 BÖLGE 10 ŞEHİR 10 ÖNERİ

#Rota
Ne film ne de dizi... 9 yıldır kaçıyordu Meksikalı kartel lideri Rafael Caro Quintero nasıl yakalandı

Ne film ne de dizi... 9 yıldır kaçıyordu! Meksikalı kartel lideri Rafael Caro Quintero nasıl yakalandı?

#Rafael Caro Quintero

BAKMADAN GEÇME!

Kylie Jenner Instagrama karşı Ünlülerin TikTok baskısı Zuckerberge nasıl geri adım attırdı

Kylie Jenner Instagram'a karşı! Ünlülerin 'TikTok' baskısı Zuckerberg'e nasıl geri adım attırdı?

#Instagram
Türkiyenin güzel ve sakin sahil kasabaları | 4 BÖLGE 10 ŞEHİR 10 ÖNERİ

Türkiye'nin güzel ve sakin sahil kasabaları | 4 BÖLGE 10 ŞEHİR 10 ÖNERİ

#Rota
Ne film ne de dizi... 9 yıldır kaçıyordu Meksikalı kartel lideri Rafael Caro Quintero nasıl yakalandı

Ne film ne de dizi... 9 yıldır kaçıyordu! Meksikalı kartel lideri Rafael Caro Quintero nasıl yakalandı?

#Rafael Caro Quintero