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Merve Dizdar'ın yeni aşkı!

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#Merve Dizdar#Cihan Ayger#Gürhan Altundaşar
Merve Dizdarın yeni aşkı
İsmail BAYRAK
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2023 08:42

Gürhan Altundaşar’dan 2 yıl önce boşanan Merve Dizdar kalbini yeniden aşka açtı. Ünlü oyuncu bir süredir Cihan Ayger’le birlikte.

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GÖZLERDEN UZAK

Gürhan Altundaşar’la evliliği 2021’de biten Merve Dizdar, bir süredir Cihan Ayger’le birlikte. Ayger 2020 yılında Elif Boyner’le nikâh masasına oturmuş, ancak evlilikleri 1 yılda sona ermişti. Arkadaşlıkları aşka dönüşen Merve Dizdar’la Cihan Ayger ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

Merve Dizdarın yeni aşkı

ANTRENMANINA KATILDI

Cihan Ayger, Moda Kürek Kulübü’ne üye. Merve Dizdar da geçen yaz sevgilisinin antrenmanlarına katılarak onunla birlikte kürek çekti. Ayger ile Dizdar’ın birlikte çekilmiş fotoğrafları Moda Kürek Kulübü’nün Instagram sayfasında da yayınlandı.

Merve Dizdarın yeni aşkı

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Yakınına taşındı

Beşiktaş’ta forma giyen Bosnalı futbolcu Amir Hadziahmetovic, gönlünü Best Model of the World 2018 birincisi İman Casablanca’ya kaptırdı.

Amir Hadziahmetovic, İman Casablanca’ya yakın olabilmek için onun oturduğu Skyland İstanbul’dan daire kiraladı. Ülkesi Fas’ta tepki görmekten çekindiği için temkinli davranan Casablanca’nın, ilişkisi resmiyet kazanana kadar sevgilisiyle birlikte görünmeme ve Beşiktaş’ın maçlarına gitmeme kararı aldığı söyleniyor.

 

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#Merve Dizdar#Cihan Ayger#Gürhan Altundaşar

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