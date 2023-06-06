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Kupa coşkusu

Güncelleme Tarihi:

#Ünlülerin Şampiyonluk Kutlaması#Galatasaray#Şampiyonluk
Kupa coşkusu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2023 10:57

Süper Lig’in 37. haftasında Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup eden Galatasaray, derbi sonrası Nef Stadı’nda 23’üncü şampiyonluğunu kutladı. Kenan Doğulu, Simge ve Aleyna Tilki’nin sahneye çıktığı kutlamada Galatasaray taraftarı ünlü isimler de tribündeki yerlerini aldı.

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Koyu Galatasaray taraftarı Pelin Öztekin, takımın stattaki tören sonrası gerçekleştirilen kutlamasına da katıldı. Futbolcularla bir araya gelen Öztekin, Lucas Torreira ile fotoğraf çektirdi.

Kupa coşkusu

Maç sonrası sahaya Bafetimbi Gomis ve ailesiyle çıkan Aleyna Tilki, “Sen Olsan Bari” şarkısıyla kutlamaya renk kattı.

Kupa coşkusu

Beren Saat ve Kenan Doğulu maçı birlikte izledi. Stadyumda Ahmet San’la da bir araya gelen ünlü çift, organizatörle fotoğraf çektirdi.

Kupa coşkusu

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Beşiktaş taraftarı Demet Akalın, Galatasaray’ın kutlamasına kızı Hira için katıldığını söyledi.

Kupa coşkusu

Selin-Şahan Gökbakar çifti stadyumda “We Are The Champions” şarkısına eşlik etti.

Kupa coşkusu

Burcu Özberk ve Berkay’ın şampiyonluk coşkusu objektife böyle yansıdı.

Kupa coşkusu

 İbrahim Büyükak, Esat Yontunç’la birlikte tribündeydi.

Kupa coşkusu

Gecede sahne alan sanatçılar arasında yer alan ünlü popçu Kenan Doğulu, Bafetimbi Gomis’i tebrik ederken çekilmiş bu fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı.

Kupa coşkusu

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un eşi Nihan Buruk, Icardi’yle fotoğrafını “Galatasaray aslanı” notuyla yayınladı.

Kupa coşkusu

Kutlamalara ailesiyle beraber katılan Pelin Karahan, saç örgüsüyle dikkat çekti.

Kupa coşkusu

 

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#Ünlülerin Şampiyonluk Kutlaması#Galatasaray#Şampiyonluk

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