Kupa coşkusu

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Koyu Galatasaray taraftarı Pelin Öztekin, takımın stattaki tören sonrası gerçekleştirilen kutlamasına da katıldı. Futbolcularla bir araya gelen Öztekin, Lucas Torreira ile fotoğraf çektirdi.

Maç sonrası sahaya Bafetimbi Gomis ve ailesiyle çıkan Aleyna Tilki, “Sen Olsan Bari” şarkısıyla kutlamaya renk kattı.

Beren Saat ve Kenan Doğulu maçı birlikte izledi. Stadyumda Ahmet San’la da bir araya gelen ünlü çift, organizatörle fotoğraf çektirdi.

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Beşiktaş taraftarı Demet Akalın, Galatasaray’ın kutlamasına kızı Hira için katıldığını söyledi.

Selin-Şahan Gökbakar çifti stadyumda “We Are The Champions” şarkısına eşlik etti.

Burcu Özberk ve Berkay’ın şampiyonluk coşkusu objektife böyle yansıdı.

İbrahim Büyükak, Esat Yontunç’la birlikte tribündeydi.

Gecede sahne alan sanatçılar arasında yer alan ünlü popçu Kenan Doğulu, Bafetimbi Gomis’i tebrik ederken çekilmiş bu fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı.

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un eşi Nihan Buruk, Icardi’yle fotoğrafını “Galatasaray aslanı” notuyla yayınladı.

Kutlamalara ailesiyle beraber katılan Pelin Karahan, saç örgüsüyle dikkat çekti.