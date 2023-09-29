×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Kuaför krizi... İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza birbirine girdi!

Güncelleme Tarihi:

#İbrahim Kutluay#Edvina Sponza#Kuaför
Kuaför krizi... İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza birbirine girdi
İsmail BAYRAK
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2023 09:08

11 yıllık ilişkilerinde birçok kez ayrılıp barışan İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza, Bebek’teki bir kuaförde karşılaşınca birbirlerine girdiler.

Haberin Devamı

İlişkileri bir dargın bir barışık devam eden İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza yeniden yollarını ayırdı.

Ayrılık kararı alan ikili önceki gün Bebek’te karşılaştı. Fuer adlı kuaförde bakım yaptırdıktan sonra aracının gelmesini bekleyen Edvina Sponza’yı gören eski milli basketbolcu sinirlerine hâkim olamadı.

Sponza’ya küfür eden Kutluay, “Defol git, mahallemde ne işin var” diye bağırmaya başladı.

Kuaför krizi... İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza birbirine girdi

Edvina Sponza da “Sana mı soracağım, asıl sen git” diyerek karşılık verince ortalık karıştı.

Meraklı bakışlara aldırış etmeyen eski âşıklar yüksek sesle kavga etmeye başladı.

Aracı gelen Edvina Sponza’nın oradan ayrılmasıyla kavga da sona erdi.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#İbrahim Kutluay#Edvina Sponza#Kuaför

BAKMADAN GEÇME!