Kuaför krizi... İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza birbirine girdi!

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İlişkileri bir dargın bir barışık devam eden İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza yeniden yollarını ayırdı.

Ayrılık kararı alan ikili önceki gün Bebek’te karşılaştı. Fuer adlı kuaförde bakım yaptırdıktan sonra aracının gelmesini bekleyen Edvina Sponza’yı gören eski milli basketbolcu sinirlerine hâkim olamadı.

Sponza’ya küfür eden Kutluay, “Defol git, mahallemde ne işin var” diye bağırmaya başladı.

Edvina Sponza da “Sana mı soracağım, asıl sen git” diyerek karşılık verince ortalık karıştı.

Meraklı bakışlara aldırış etmeyen eski âşıklar yüksek sesle kavga etmeye başladı.

Aracı gelen Edvina Sponza’nın oradan ayrılmasıyla kavga da sona erdi.

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