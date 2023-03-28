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Kral Şakir depremzede çocuklarla buluştu

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#Kral Şakir#Acun Ilıcalı#Varol Yaşaroğlu
Kral Şakir depremzede çocuklarla buluştu
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2023 07:52

KRAL Şakir’in sinema filmi, sinemadan önce depremzede çocuklarla buluştu.

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31 Mart’ta vizyona girecek “Kral Şakir Mikrop Avcıları Cumburlop” adlı yapımın ilk gösterimi, afetzede çocuklara moral vermek amacıyla, Acun Ilıcalı ve Varol Yaşaroğlu’nun organizasyonuyla Osmaniye’de gerçekleşti.

Kral Şakir depremzede çocuklarla buluştu

Önceki gün yapılan etkinliğe depremzede çocuklar ve ailelerinin yanı sıra Vali Erdinç Yılmaz ve Belediye Başkanı Kadir Kara da katıldı.

Kral Şakir depremzede çocuklarla buluştu

Kral Şakir maskotlarının müzikli oyunlarının ardından filmin özel gösterimi yapıldı. Varol Yaşaroğlu, “Bu etkinliğimizi Acun Ilıcalı ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Bundan sonraki durağımız Adıyaman olacak. Deprem bölgesindeki illeri dolaşacağız” dedi.

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Kral Şakir depremzede çocuklarla buluştu

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#Kral Şakir#Acun Ilıcalı#Varol Yaşaroğlu

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