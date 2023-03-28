Kral Şakir depremzede çocuklarla buluştu

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31 Mart’ta vizyona girecek “Kral Şakir Mikrop Avcıları Cumburlop” adlı yapımın ilk gösterimi, afetzede çocuklara moral vermek amacıyla, Acun Ilıcalı ve Varol Yaşaroğlu’nun organizasyonuyla Osmaniye’de gerçekleşti.

Önceki gün yapılan etkinliğe depremzede çocuklar ve ailelerinin yanı sıra Vali Erdinç Yılmaz ve Belediye Başkanı Kadir Kara da katıldı.

Kral Şakir maskotlarının müzikli oyunlarının ardından filmin özel gösterimi yapıldı. Varol Yaşaroğlu, “Bu etkinliğimizi Acun Ilıcalı ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Bundan sonraki durağımız Adıyaman olacak. Deprem bölgesindeki illeri dolaşacağız” dedi.

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