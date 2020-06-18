KPop nedir? K-Pop ne demek?

K-Pop, genellikle dans, elektronik, elektropop, hip hop, rock ve çağdaş R&B'yi içerisinde barındırmaktadır. 1990'ların başında ortaya çıkan K-Pop, son yıllarda küresel bir imaja sahip olmuştur. Buradaki en büyük katkı ise teknolojinin gelişmesiyle birlikte sosyal paylaşım platformlarının yaygınlaşmasıyla meydana gelmiştir.

Güney Koreli şarkıcı Psy'nin "Gangnam Style" şarkısının klibi, YouTube'da en çok izlenen videolardan biri olmuştur.

K-pop müzik özellikle gençler arasında popülerdir. K-popu sadece bir müzik türü değil, aynı zamanda bir altkültür olarak da görmek mümkündür. Sadece müzikleriyle değil danslarıyla da ünlüdür. Neredeyse bütün şarkılarının dansı vardır. Daha çok 3-5-7-13 kişili erkek veya kadın grupları bulunur.