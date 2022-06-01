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Komşusunu darp edip 'gerekli şekilde dövemedim' demişti... Halil Sezai'ye kötü haber

#Halil Sezai#Hüseyin Meriç#Darp Davası
Komşusunu darp edip gerekli şekilde dövemedim demişti... Halil Sezaiye kötü haber

Tuzla’da komşusunu darp ettiği gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılan Halil Sezai hakkında, sahne aldığı mekanda komşusuna yönelik söylediği sözler nedeniyle “alenen hakaret” suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlendi.

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Tuzla'da 15 Eylül 2020 tarihinde komşusu Hüseyin Meriç'i(68) darp ettiği gerekçesiyle 1 yıl 11 ay 17 gün hapse çarptırılan ve 42 gün tutuklu kalan şarkıcı Halil Sezai, sahne aldığı bir mekanda “Kafam iyi olduğu için gerekli şekilde tam dövemedim. Bir dahaki sefere inşallah. Hak etti. G...n tekiydi gerçekten” şeklinde sözler söylemişti. Meriç’in şikayeti üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde ifadesi alınan Sezai, “Kimseye yönelik hakaret ve tehditte bulunmadım. Konserde sohbet ediyordum” diyerek suçlamayı kabul etmemişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Halil Sezai’nin 18 Temmuz 2021 tarihinde verdiği konser sırasında darp olayıyla ilgili konuştuğu, bu esnada müşteki Hüseyin Meriç’i hedef alarak küfür ve hakaret içerikli sözler söylediği anlatıldı.

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Taraflar uzlaşamadı

Halil Sezai’nin bu sözleri söylerken konser alanında alenen yayınlanmak üzere kamera çekimi yapıldığını bildiği ve ‘alenen hakaret’ suçunu işlediği kaydedildi. Suçun uzlaştırma çerçevesinde kaldığı, taraflar arasında uzlaşma sürecinin başlatıldığı ancak tarafların uzlaşamadıkları aktarıldı.

2 yıl 4 ay hapis talebi

İddianamede, Halil Sezai’nin darp ettiği komşusu Hüseyin Meriç’e yönelik söylediği sözler nedeniyle “alenen hakaret” suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. “Tehdit” suçundan yürütülen soruşturmada ise takipsizlik kararı verildi. İddianame gönderildiği mahkemece kabul edilirse Sezai önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

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#Halil Sezai#Hüseyin Meriç#Darp Davası

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