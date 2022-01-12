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Kombucha nedir? Kombucha faydaları ve özellikleri

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Kombucha nedir Kombucha faydaları ve özellikleri

Kombucha, uzun süre ilaç olarak kullanılan fermente edilmiş çay olarak bilinmektedir. Kombucha mantarı çay ve şekerden oluşan besleyici bir solüsyonun içinde yaşar ve bu sıvı içinde sürekli olarak üremektedir. Peki, Kombucha çayı faydaları nelerdir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

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Bakteri ve mayalardan oluşan çayın önemli içeriği Kombucha denilen çay mantarıdır. Doğu Asya'da ortaya çıkmış, Almanya'ya 19.yüzyılın başlarında Rusya üzerinden ulaşmıştır. Mantar, düz bir diske benzer, jelatine benzer bir zardan oluşur. Kombucha mantarı çay ve şekerden oluşan besleyici bir solüsyonun içinde yaşar ve bu sıvı içinde sürekli olarak ürer. Mantarımsı tabaka çayın bütün yüzeyine yayılır ve daha sonra kalınlaşır. Mantar sürekli üreme eğilimindedir.

Kombu Çayı organik asitler, aktif enzimler, amino asitler ve bu mikroplar tarafından üretilen polifenollerle birden fazla tür ve bakteri içerir. İçerik sadece laboratuvar analizi ile tespit edilebilir. Bitmiş çay aşağıdaki bileşenlerden birini içerebilir:

  • Hafif antibakteriyel olan asetik asit:(C2H4O2)
  • Bütirik asit
  • B vitaminleri
  • Etil alkol
  • Glukonik asit: CHO, (CHOH4) COOH, glikozun oksidasyon ürünüdür.
  • Hyaluronik asit: (C8H15NO6)
  • Laktik asit:(C3H6O8)
  • Folik asit: Pleroylglutamic asit veya (C19H19N7O6)
  • Malik asit (Elma asidi)
  • Mucoitinsülfat asit
  • Oksalik asit
  • Usnik asit:(C18H16O7)
  • Tannic Asit: (C76H52O46)
  • Chondroitinsülfat asit
  • Heparin

İçeriğinde etil alkol bulunmakla birlikte, kombu çayı alkolsüz içecek olarak sınıflandırır, % 0.5'ten az alkol içerir. Demleme süresi, daha yüksek oranda şeker ve maya kullanılarak % 1.0 veya % 1.5 gibi alkol oranı daha yüksek çay elde edilebilir.

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Demlenme süresi ortalama 10 gündür. Kombucha mantarı yerine kombucha kültürü denilmesi daha doğrudur. Keza mantar familyasından olduğu söylense de hiçbir mantarla alakası yoktur. Kombucha öncelikle sindirim sistemini rahatlatması ile bilinir. Kombucha fermantasyonu oda sıcaklığında yapılması tavsiye edilir. Eğer imkân var ise daha sıcak bir ortamda yapılmalıdır. Fermantasyon sırasında kabın ağzı açık olmalı ve etrafında fermantasyonu etkileyecek ekmek ya da meyve gibi etkileyici unsurlar olmalıdır. Kombucha kabını tülbent veya benzeri bir bez ile kapatarak içerisine yabancı maddelerin düşmesi engellenmelidir. Kombucha fermantasyonu sırasında köpük oluşumu olması gayet normaldir ve dokunulmamalıdır. Fermantasyon esnasında asla hareket ettirilmemeli ve sallanmamalıdır.

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