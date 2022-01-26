Kıvanç Kılınç kimdir? Gibi dizisinin İlkkan'ı Kıvanç Kılınç'ın dizileri ve filmleri

Tiyatroya 1997'de Antalya Tiyatro Atölyesi'nde başladı.
2001'de Ankara Üniversitesi D.T.C.F. Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalı'nı kazandı. 2005'te mezun olup İstanbul'a yerleşti.
O tarihten bugüne televizyon, sinema ve tiyatro oyunculuğu ve
ayrıca dizi, film, reklam ve radyo tiyatrosu seslendirmesi yapıyor.
2007- 2013 arası kurucusu da olduğu Kurusıkı adlı toplulukla doğaçlama komedi gösterileri yaptı.
Uyarlama ve oyun yazma çalışmaları da var. İtalyan yazar Carlo Goldoni'nin yazdığı İki Efendinin Uşağı adlı Commedia Dell Arte metnini kültürümüze uyarladı ve İki Efendinin Uşağı - Alaturka ismini koydu. 2019 yılında ilk büyük oyununu tamamladı: Bir Alaturka Hikayet: Raif ile Letafet. Oyun kendisinin de oyuncusu ve eğitmeni olduğu Cihangir Atölye Sahnesi'nde sahnelenmeye devam ediyor.
DİZİ
2021 GİBİ
2018 BİZİM HİKAYE
2017 KALBİMDEKİ DENİZ
2016 FİLİNTA
2015 DİRİLİŞ
2014 ULAN İSTANBUL
2012 LALE DEVRİ
2011 MUHTEŞEM YÜZYIL
2010 YER GÖK AŞK
2007 KIZ TAKIMI
2005 BİZİM EVİN HALLERİ
2004 KANUN ADINA
SİNEMA
2017 BEGİNNER
TV FİLMİ
2017 EVİNİN ERKEĞİ
2006 SABİT EFENDİ
OYUNCULUK EĞİTMENLİĞİ
2019 CİHANGİR ATÖLYE SAHNESİ (DEVAM EDİYOR)
TİYATRO
2019 ÖDENMEYECEK ÖDEMİYORUZ, Cihangir Atölye Sahnesi
2019 RAİF İLE LETAFET, Cihangir Atölye Sahnesi
2007 ÜÇÜNCÜ RİÇIRD FACİASI, Tiyatro Tem
2001 YILDIZCI KRALLA AKILLI SOYTARI, Antalya BB. Tiyatro Atölyesi
2001 MONTSERRAT, Antalya BB. Tiyatro Atölyesi
1999 ASİYE NASIL KURTULUR?, Antalya BB. Tiyatro Atölyesi
1997 KUBİLAY, Antalya BB. Tiyatro Atölyesi