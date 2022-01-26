Kıvanç Kılınç kimdir? Gibi dizisinin İlkkan'ı Kıvanç Kılınç'ın dizileri ve filmleri

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Tiyatroya 1997'de Antalya Tiyatro Atölyesi'nde başladı.



2001'de Ankara Üniversitesi D.T.C.F. Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalı'nı kazandı. 2005'te mezun olup İstanbul'a yerleşti.



O tarihten bugüne televizyon, sinema ve tiyatro oyunculuğu ve

ayrıca dizi, film, reklam ve radyo tiyatrosu seslendirmesi yapıyor.

2007- 2013 arası kurucusu da olduğu Kurusıkı adlı toplulukla doğaçlama komedi gösterileri yaptı.

Uyarlama ve oyun yazma çalışmaları da var. İtalyan yazar Carlo Goldoni'nin yazdığı İki Efendinin Uşağı adlı Commedia Dell Arte metnini kültürümüze uyarladı ve İki Efendinin Uşağı - Alaturka ismini koydu. 2019 yılında ilk büyük oyununu tamamladı: Bir Alaturka Hikayet: Raif ile Letafet. Oyun kendisinin de oyuncusu ve eğitmeni olduğu Cihangir Atölye Sahnesi'nde sahnelenmeye devam ediyor.

DİZİ

2021 GİBİ

2018 BİZİM HİKAYE

2017 KALBİMDEKİ DENİZ

2016 FİLİNTA

2015 DİRİLİŞ

2014 ULAN İSTANBUL

2012 LALE DEVRİ

2011 MUHTEŞEM YÜZYIL

2010 YER GÖK AŞK

2007 KIZ TAKIMI

2005 BİZİM EVİN HALLERİ

2004 KANUN ADINA





SİNEMA

2017 BEGİNNER





TV FİLMİ

2017 EVİNİN ERKEĞİ

2006 SABİT EFENDİ





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OYUNCULUK EĞİTMENLİĞİ

2019 CİHANGİR ATÖLYE SAHNESİ (DEVAM EDİYOR)

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TİYATRO

2019 ÖDENMEYECEK ÖDEMİYORUZ, Cihangir Atölye Sahnesi

2019 RAİF İLE LETAFET, Cihangir Atölye Sahnesi

2007 ÜÇÜNCÜ RİÇIRD FACİASI, Tiyatro Tem

2001 YILDIZCI KRALLA AKILLI SOYTARI, Antalya BB. Tiyatro Atölyesi

2001 MONTSERRAT, Antalya BB. Tiyatro Atölyesi

1999 ASİYE NASIL KURTULUR?, Antalya BB. Tiyatro Atölyesi

1997 KUBİLAY, Antalya BB. Tiyatro Atölyesi