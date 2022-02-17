Kıvanç Kasabalı kimdir, nereli, kaç yaşında? Kıvanç Kasabalı dizileri ve filmleri

Haberin Devamı

Kıvanç Kasabalı, 24 Şubat 1975 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

2006-2010 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Yaprak Dökümü adlı dizideki Cem Aydınoğlu rolü ile tanınmaktadır.

Kendisi gibi oyuncu ve model olan Sedef Avcı ile evlidir.

Şimdilerde ise 20 Aralık 2020 Pazar günü yayına başlayan Şehirden Uzakta adlı programın sunuculuğunu yapmaktadır.

DİZİLERİ VE FİLMLERİ