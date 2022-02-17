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Kıvanç Kasabalı kimdir, nereli, kaç yaşında? Kıvanç Kasabalı dizileri ve filmleri

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Kıvanç Kasabalı kimdir, nereli, kaç yaşında Kıvanç Kasabalı dizileri ve filmleri

Kıvanç Kasabalı, özel hayatı ve kariyeri ile dikkatleri üzerine çekiyor. Yaprak Dökümü, Yasak Elma gibi dizilerde boy gösteren Kıvanç Kasabalı, Şehirden Uzakta isimli programın sunuculuğunu yapmıştır. Peki, Kıvanç Kasabalı kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

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Kıvanç Kasabalı, 24 Şubat 1975 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

2006-2010 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Yaprak Dökümü adlı dizideki Cem Aydınoğlu rolü ile tanınmaktadır.

Kendisi gibi oyuncu ve model olan Sedef Avcı ile evlidir.

Şimdilerde ise 20 Aralık 2020 Pazar günü yayına başlayan Şehirden Uzakta adlı programın sunuculuğunu yapmaktadır.

DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Televizyon
YılAdıRolNot
1999Ayrılsak da Beraberizİtalyan adamKonuk oyuncu
2005Kanlı DüğünCemal 
2006-2010Yaprak DökümüCem Aydınoğlu 
2010Küçük KadınlarOzan3. sezon
SamanyoluAli 
2013MerhametSinan2. Sezon
2014Ağlatan DansZoloyBaşrol
2015Analar ve AnnelerSelçukBașrol
2018Yasak ElmaSinanYardımcı Karakter
2019Aries Kısa Film
2020-günümüzŞehirden UzaktaSeif PresenterSunucu
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