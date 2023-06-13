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Kim inanır 58 olduğuna... Yıllara meydan okuyor!

Güncelleme Tarihi:

#Estetik Yaptıran Ünlüler#Sertab Erener#Dilan Çiçek Deniz
Kim inanır 58 olduğuna... Yıllara meydan okuyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2023 11:19

Son dönemde yaptırdığı estetik işlemlerle gündeme gelen Sertab Erener yıllara meydan okuyor.

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58 yaşındaki ünlü şarkıcı önceki gün konser öncesi çektiği selfie pozu sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.

Yüzündeki değişim dikkat çeken ünlü sanatçının bu kez gözaltı ışık dolgusu ve kaşlarını kaldırttığı iddia edildi.

Kim inanır 58 olduğuna... Yıllara meydan okuyor

GÖRENLER TANIYAMADI

Estetik günümüzde artık sıradanlaştığından kimin estetikli kimin doğal güzel olduğunu anlamak güçleşti. Ünlü isimlerin birçoğu da güzelleşmek için neler yapıyor neler. İşte estetikli ünlüler...

SANA NE OLDU DİLAN?

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, yüzü olduğu markanın lansmanına katıldı. Gecede Deniz'e sevgilisi Mert Yazıcıoğlu eşlik etti.

Mini elbisesi ve kusursuz fiziği ile dikkatleri üzerine çeken Dilan Çiçek Deniz'in yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı.

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Kim inanır 58 olduğuna... Yıllara meydan okuyor

 KALÇA ESTETİĞİ Mİ YAPTIRDI?

Şarkıcı Ceylan'ın kalça estetiği yaptırdığı iddia edildi.

Daha önce bir çok kez ameliyat masasına yatan Ceylan, hakkındaki idddialara konuk olduğu 2. Sayfa programında yanıt verdi.

Estetik yaptırmadığını söyleyen"Görüntüm doğal. Getirin Kuran'ı el basayım." dedi.

Kim inanır 58 olduğuna... Yıllara meydan okuyor

 SEDA SAYAN'A 'ALTIN DOKUNUŞ' ESTETİĞİ

Seda Sayan, estetik operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Alt yüz ve boyun estetiği olan Sayan, dekoltesindeki çizgilerden kurtuldu. Şarkıcı, bu anları yine sosyal medya hesabından paylaştı. Sayan’ın doktoru, altın dokunuş olarak adlandırılan dekolte bölgesi estetiği yaptıklarını söyledi.

Kim inanır 58 olduğuna... Yıllara meydan okuyor

 BIÇAK ALTINA YATTI

Görüntüsünü değiştirmek isteyen şarkıcı dudak ve kol operasyonları geçirdi. Karlı, “Küçük yaşlarda kilolu olduğumdan ve spor yapsam bile sağlıklı beslenemediğim için kollarımda sarkmalar oluyordu. Onlar da güzel olacak” dedi.

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Kim inanır 58 olduğuna... Yıllara meydan okuyor

 GENÇ KIZ GİBİ OLDUM!

Safiye Soyman, geçirdiği boyun ve yüz gerdirme operasyonu sonrası görüntülendi. 

Şarkıcı, en az 20 yaş gençleştiğini söyledi: “10 gün önce ameliyat oldum, boyun ve yüz gerdirme. Pişman değilim. Genç kız gibi oldum. Faik Öztürk çok memnun bu durumdan. 20 yıl geriye gittim. Dişçiye gider gibi iki saatte operasyon yaptılar.”

Kim inanır 58 olduğuna... Yıllara meydan okuyor

Safiye Soyman boyun ve yüz gerdirme operasyonu yaptırdı.

Soyman, yaşlanma korkusu olmadığını ancak sahneye çıktığı için seyirciye olan saygısından operasyon yaptırdığını açıkladı: “Sanatçı yaş almaz, sanatçının yaşı olmaz. Ses sanatçısı sahneye çıkıyorsa kendine bakmalı.” (Behlül AYDIN)

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Kim inanır 58 olduğuna... Yıllara meydan okuyor

ESKİ HALİNDEN ESER YOK  

Şarkıcı Sertab Erener, Instagram sayfasında paylaştığı fotoğraflarla takipçilerini şaşırttı. Yeni şarkısının müjdesini veren Erener'i görenler tanımakta güçlük çekti.  

BESTE DE MODAYA UYDU

Bir süre önce İpek Açar ile yaşadığı soyadı polemiği nedeniyle gündem olan Beste Açar, estetik modasına uydu.

Kim inanır 58 olduğuna... Yıllara meydan okuyor

Yüzünü gerdiren ve kaş şeklini değiştiren Beste Açar, son görüntüsü ile şaşırttı. Açar'ın sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflara beğeni ve yorum yağdı!

GÖRENLER TANIMADI

Ünlü şarkıcı Funda Arar, Volkan Konak'ın sunduğu 'Kuzeyin Oğlu' programındaki görüntüsü ile şaşırttı...

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Kim inanır 58 olduğuna... Yıllara meydan okuyor

Arar'ın yanak dolgusu ve alın bölgesine botoks yaptırdı iddia edildi.

FRANSIZ ASKISI YAPTIRDI

Şarkıcı Işın Karaca da bıçak altına yattan ünlüler kervanına katıldı.

Kim inanır 58 olduğuna... Yıllara meydan okuyor

'Fransız askısı' yaptırdığını belirten Karaca, 'bugünü kendimi yenilemeye adadım' dedi. Karaca, ameliyat öncesi ve sonrasını paylaştı.

NOLUR BANA DUA EDİN

Geçirdiği estetik operasyonlarıyla adeta bambaşka birine dönüşen ünlü şarkıcı Lara, son olarak dudaklarını küçültmüştü. Şarkıcının dudaklarına 30 dikiş atıldı.

Kim inanır 58 olduğuna... Yıllara meydan okuyor

Konuşmakta ve yemek yemekte güçlük çeken Lara, "Ne olur bana dua edin. Lütfen hiçbir yerinize hiçbir şey yaptırmayın. Dudağınız kötüyse bile kalsın. Bakın dudağımla pipet bile tutamıyorum" diyerek ağladı.

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GÖZ KAPAKLARINI ALDIRDI
 
Yeliz Yeşilmen estetik operasyonu geçirdi.

Kim inanır 58 olduğuna... Yıllara meydan okuyor

6 saat süren bir ameliyatın ardından gıdısını ve göz kapaklarını aldıran Yeşilmen, ‘hem para veriyorsunuz hem acı çekiyorsunuz’ dedi.

İŞTE YENİ HALİM!

Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek geçirdiği estetik operasyonlarla gündeme gelmişti.

Kim inanır 58 olduğuna... Yıllara meydan okuyor

Son olarak göz kapağı ameliyatı yaptıran Akyürek, son halini sosyal medya hesabından paylaştı.

12 KEZ BIÇAK ALTINA YATTI

Süperstar Ajda Pekkan 14 kez ameliyat masasına yattı.

Kim inanır 58 olduğuna... Yıllara meydan okuyor

Pekkan, 3 kez burnunu yaptırdı, 6 kez dudaklarına silikon enjekte ettirdi.Diz kapaklarını ve karın bölgesini gerdirdi, 4 kez de yüz gerdirme operasyonu geçirdi. Ajda Pekkan her 6 ayda bir yüzüne botoks yaptırıyor.

REKOR DENİZ'İN

Deniz Akkaya da 17 kez bıçak altına yattı.

Kim inanır 58 olduğuna... Yıllara meydan okuyor
Akkaya, 3 kez burnunu yaptırdı, yüzüne dolgu maddesi koydurttu, çenesini törpületti, iki kez göğüs kaldırma operasyonu geçirdi, basen ve bel bölgesindeki yağları aldırttı, kalçalarını kaldırttı.

 

 




 

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#Estetik Yaptıran Ünlüler#Sertab Erener#Dilan Çiçek Deniz

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