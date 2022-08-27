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Kibariye'nin acı günü

Güncelleme Tarihi:

#Kibariye#Makbule Tokmak#Cenaze
Kibariyenin acı günü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2022 10:35

Ünlü sanatçı Kibariye'nin annesi Makbule Tokmak geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

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Annesinin ölümüyle yıkılan Kibariye, cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandı.

'ŞOFEER ŞOFER!'

Türkiye Makbule Tokmak'ı Kibariye'nin 20 yıl evli kalıp 1999 yılında boşandığı Tünay Ürek’e verdiği tepkiyle tanımıştı.

Kibariye'nin zirveye tırmandığı yıllarda eşinin ona ihanet ettiğine dair iddialar üzerine ekranlara çıkan Makbule Hanım "Şofeer şofer" diyerek kızgınlığını dile getirmişti.

Kibariyenin acı günü

ANNEM BAŞIMIN TACIDIR

 Kibariye'nin 2019 yılında annesine verdiği maddi desteği kestiği haberleri gündeme gelmiş, ünlü şarkıcı iddiala ateş püskürmüştü:

Kibariyenin acı günü

 

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#Kibariye#Makbule Tokmak#Cenaze

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