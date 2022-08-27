Kibariye'nin acı günü

Güncelleme Tarihi:
Annesinin ölümüyle yıkılan Kibariye, cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandı.
'ŞOFEER ŞOFER!'
Türkiye Makbule Tokmak'ı Kibariye'nin 20 yıl evli kalıp 1999 yılında boşandığı Tünay Ürek’e verdiği tepkiyle tanımıştı.
Kibariye'nin zirveye tırmandığı yıllarda eşinin ona ihanet ettiğine dair iddialar üzerine ekranlara çıkan Makbule Hanım "Şofeer şofer" diyerek kızgınlığını dile getirmişti.
ANNEM BAŞIMIN TACIDIR
Kibariye'nin 2019 yılında annesine verdiği maddi desteği kestiği haberleri gündeme gelmiş, ünlü şarkıcı iddiala ateş püskürmüştü: