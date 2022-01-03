“Kesişme; İyi ki Varsın Eren” Gişe Rekoru Kırdı

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Eren Bülbül’ün doğum gününde 1 Ocak 2022 tarihinde vizyona giren TRT ortak yapımı “Kesişme, İyi ki Varsın Eren”, bir buçuk gün içerisinde 190 bin 387 kişiye ulaşarak pandemi döneminde en büyük gişeyi yapan Türk filmi oldu.

Pandemi döneminde Türkiye’de vizyona giren birçok yabancı filmi de geride bırakan “Kesişme, İyi ki Varsın Eren”i vizyondaki ilk gününde izlemek isteyenler, sinemaların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Filmi izleyenler sosyal medyada beğenilerini dile getiren mesajlar paylaştı. Film, sadece yurt içinde değil yurt dışında da büyük ilgi gördü. Almanya, Avusturya, Fransa, İngiltere, Norveç ve Danimarka'da vizyona giren film, 5 Ocak’ta Belçika’da, 6 Ocak’ta ise Azerbaycan’da sinemaseverlerle buluşacak.

Üç senelik bir çalışmanın ürünü

Araştırma, ön yapım, senaryo yazım ve yapım hazırlıkları, çekim süreci dahil toplamda üç seneye varan bir çalışmanın ve 14 haftalık çekim sürecinin ürünü olan TRT ortak yapımı “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filminin çekimleri Hatay’dan başlayarak Adana, Niğde, Nevşehir, Gümüşhane, Sivas, Ankara, Trabzon, İstanbul, olmak üzere 9 şehirde gerçekleştirildi.

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Trabzon’daki çekimler, Eren Bülbül’ün yaşadığı Maçka ve Köprüyanı Mahallesi ile çevre bölgelerde gerçekleştirildi. Eren Bülbül’ün ailesiyle yaşadığı ev, fındık bahçeleri, odun topladığı, hayvanları otlattığı yaylalar, Maçka’daki çarşılar filmde gerçek mekân olarak kullanıldı.

İSMAİL HACIOĞLU, FERHAT GEDİK ROLÜNÜ CANLANDIRDI

TRT ortak yapımı “Kesişme; İyi ki Varsın Eren”in yapımcılığını Ayla, Naim Süleymanoğlu, Müslüm filmlerinin yapımcısı Mustafa Uslu/Dijital Sanatlar, yönetmenliğini Özer Feyzioğlu üstlendi.



Sinemamızın usta ismi İsmail Hacıoğlu’nun Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik rolüyle müthiş bir performans sergilediği filmde, Trabzonlu genç oyuncu Rahman BeşelEren Bülbül, Alayça Öztürk Gidişoğlu Cemile Gedik, Mutlunur Lafçı Ayşe Bülbül ve Emir Çiçek ise Hasan Bülbül karakterlerini başarıyla canlandırdı.

Müziklerini Fahir Atakoğlu’nun yaptığı “filmin senaryosunu Mert Dikmen, Alper Uyar ve Özer Feyzioğlu kaleme aldı.