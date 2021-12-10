Kerem Bürsin ‘HeForShe Hareketi’nin Türkiye sözcüsü oldu

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Kerem Bürsin geçen ay sosyal medyada yaptığı açıklamada "Artık cinsiyetçi şakalara gülmüyorum ve tepki gösteriyorum" sözleriyle 'HeForShe Hareketi’ne destek vermişti. Bu konudaki duyarlılığı ile bilinen oyuncu Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nin (BM Kadın Birimi) başta erkekler ve oğlan çocukları olmak üzere herkesi toplumsal cinsiyet eşitliği için değişimin savunucusu olmaya ve harekete geçmeye çağırdığı ‘HeForShe Hareketi’nin Türkiye sözcüsü oldu. Bugün gerçekleşen organizasyonda basınla ve gençlerle bir araya gelen Kerem Bürsin kendisine verilen bu görevle ilgili düşüncelerini şu sözlerle anlattı:

“Erkekler olarak toplumsal cinsiyet eşitliğine giden yolda kadınlarla kolkola yürümeliyiz. “Sen erkeksin ağlama”, “Sen kadınsın çalışma” gibi cinsiyetçi rollerden kurtulmalı, eşit ve adil bir gelecek için birlik olmalıyız. Toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık ve eşitsizliğin önlenmesi için biz erkeklerin yapması gereken erkeklik rollerini ve ayrıcalıklarımızı sorgulamak ve dönüştürmek. Bunu başaramadığımız sürece eşit ve adil bir toplumdan söz edemeyiz. COVID-19 salgınının eşitsizlikleri derinleştirdiği bu dönemde böyle önemli bir ünvana sahip olmak bana hem büyük bir gurur veriyor hem de önemli bir sorumluluk getiriyor.”



BM Kadın Birimi Türkiye Direktörü Asya Varbanova ise HeForShe Sözcüsü olan Kerem Bürsin’le başlatılan iş birliğinin önemini şu sözlerle vurguladı:

“Erkeklerin toplumsal cinsiyet eşitliğine katılımı toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında hayati bir role sahip. Kerem Bürsin'in güçlü sesi ve etkisi, çıktığımız yolda daha eşit ve adil bir dünyaya bir adım daha yaklaşmamıza yardımcı olacaktır. BM Kadın Birimi olarak tüm ortaklarımız ve destekçilerimizle birlikte toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini ve buna dayalı kalıp yargıları ortadan kaldırmaya devam ediyoruz. Şimdi de bizimle bu yolda yürüyen güçlü bir etkiye sahip HeForShe Sözcüsü Kerem Bürsin var. Kerem’in birçok erkeğe ve oğlan çocuğuna toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için harekete geçmeleri konusunda ilham olacağını ve onları cesaretlendireceğini umuyoruz.”