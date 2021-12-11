Kerem Alışık izdihamı

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Malatya Kültür ve Kongre Merkezi’nde açılış törenine katılan ve Turgay Tanülkü’ye Onur Ödülü’nü takdim eden Kerem Alışık, tören sonrası kongre merkezinden hayranlarının yoğun ilgisinden çıkamadı. İzdiham yaşayan sanatçı ile fotoğraf çektirme ve imza yarışına giren Malatyalılar Kerem Alışık’ı ‘’Kerem Alışık seni çok seviyoruz. Sen gönlümüzün en güzel yerindesin, Malatya’mıza hoş geldin’’ tezahüratlarıyla uğurladı.

Sanatçı bu sevgi seli karşısında duygularını ‘’Sevgi en güzel ödül. Bu ödülü tüm kalbimde, başımın üstünde taşıyorum. ‘’ diyerek açıkladı.



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