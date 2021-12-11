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Kerem Alışık izdihamı

#Kerem Alışık#Malatya Uluslararası Film Festivali#72. Koğuş
Kerem Alışık izdihamı

Ekranların, sinemanın ve tiyatronun vazgeçilmez ismi Kerem Alışık, 10. Malatya Uluslararası Film Festivali’ne damga vurdu. Festival; açılışını, başrolünde Kerem Alışık’ın yer aldığı 72. Koğuş filmiyle yaptı. Sinema salonunda hayranlarının alkışlarıyla karşılanan Kerem Alışık, filmi sevenleriyle birlikte izledi.

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Malatya Kültür ve Kongre Merkezi’nde açılış törenine katılan ve Turgay Tanülkü’ye Onur Ödülü’nü takdim eden Kerem Alışık, tören sonrası kongre merkezinden hayranlarının yoğun ilgisinden çıkamadı. İzdiham yaşayan sanatçı ile fotoğraf çektirme ve imza yarışına giren Malatyalılar Kerem Alışık’ı ‘’Kerem Alışık seni çok seviyoruz. Sen gönlümüzün en güzel yerindesin, Malatya’mıza hoş geldin’’ tezahüratlarıyla uğurladı.

Sanatçı bu sevgi seli karşısında duygularını ‘’Sevgi en güzel ödül. Bu ödülü tüm kalbimde, başımın üstünde taşıyorum. ‘’ diyerek açıkladı.

Kerem Alışık izdihamı



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#Kerem Alışık#Malatya Uluslararası Film Festivali#72. Koğuş

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