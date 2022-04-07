'Kendinden Kaçak'ta daha iyi oynuyoruz

Fatih Yasin, Atakan Özyurt ve Bilal Hancı’dan oluşan Kafalar ekibinin yeni filmi “Kendinden Kaçak” yarın vizyona giriyor. Atakan, Fatih ve Bilal’in cezaevinden kaçış maceralarını anlatan komedi filminin galası önceki akşam Cinemaximum Kanyon’da yapıldı.
Yönetmen koltuğunda Levent Türkan’ın oturduğu filmin galasına oyuncular Şinasi Yurtseven, Eslem Akar, Suat Sungur, Hakan Bilgin ve sosyal medya fenomenleri katıldı.
Bilal Hancı, heyecanını şu sözlerle dile getirdi: “İzleyenlerin keyif alacağını düşünüyorum. Filmimizin müziklerini de Bedük yaptı. Çekimler 4 hafta sürdü. Aslında daha uzun sürecekti ama Atakan askere gideceği için kısa sürede tamamladık. Çekimlerin bitiminin hemen ertesi günü askere gitmesi gerekiyordu. Ama yolda beni aradı, ‘Ben askeriyeye kaydolmayı unutmuşum, gidemiyorum askere’ dedi. Çok stres yaptık.” Cem Abi’yi çok seviyoruz
Atakan Özyurt, çekimler boyunca çok eğlendiklerini söyledi. Fatih Yasin
ise oyunculuk açısından kendilerini geliştirdiklerini söyledi: “İkinci filmdeki oyunculuğumuzun ilk filmden daha iyi olduğunu düşünüyoruz.”
Kafalar ekibi, bir röportajda sarf ettikleri “Cem Yılmaz bizden korksun” cümlesine de açıklık getirdi: “Estağfurullah, öyle bir şey yok. Şaka yaptık. Biz Cem Abi’yi gerçekten çok seviyoruz.”
Hakan Bilgin ise aralarında kuşak farklı olmasına rağmen ekipten çok şey öğrendiğini söyledi:
“Çok sevdim onları. Mizah anlayışı olarak biz mücadele verdik. Aramızda kuşak farkı var çünkü. Biz de onlardan çok şey öğrendik. Hiçbir başarı tesadüf değildir. Çok emek verdiler.”