'Kendinden Kaçak'ta daha iyi oynuyoruz

Haberin Devamı

Fatih Yasin, Atakan Özyurt ve Bilal Hancı’dan oluşan Kafalar ekibinin yeni filmi “Kendinden Kaçak” yarın vizyona giriyor. Atakan, Fatih ve Bilal’in cezaevinden kaçış maceralarını anlatan komedi filminin galası önceki akşam Cinemaximum Kanyon’da yapıldı.



Yönetmen koltuğunda Levent Türkan’ın oturduğu filmin galasına oyuncular Şinasi Yurtseven, Eslem Akar, Suat Sungur, Hakan Bilgin ve sosyal medya fenomenleri katıldı.





Haberin Devamı