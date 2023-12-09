Kenan Sofuoğlu: Zayn gibisi dünyada yok

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BANA HAKSIZLIK EDİYORLAR
Kenan Sofuoğlu, “Onun gibi bir çocuk dünyada yok” dediği oğlu Zayn’la birlikte Sibel Arna’nın YouTube programına konuk oldu.
Şampiyon motosikletçi, 4 yaşında olmasına rağmen bütün motorlu araçları ustalıkla kullanan oğlu Zayn’ın hayatını tehlikeye attığı yönündeki eleştirilere yanıt verdi.
“Bana haksızlık ediyorlar, bilseler kendilerinden utanırlar. Hayat 2-3 dakikalık bir videodan ibaret değil. Ben o videoları çekerken tüm önlemleri alıyorum. Normal hayatta trafikte başımıza bir şey gelme olasılığı çok daha yüksek.”
Kenan Sofuoğlu, Zayn ile ilgili korkularını da itiraf etti:
“Zayn çok güven veren bir çocuk değil. Onu hep kontrol etmem lazım. Yakında arabaların anahtarlarını saklayacağım. Çünkü kullanamadığı motorlu taşıt yok.”
“Bıraksan buradan Avrupa’ya kendi gider, o yüzden bunu biraz zapt etmemiz lazım. Arabayı garajdan alır, şarjdan çıkarır. Desem ki ‘Zayn, al şu anahtarı markete git gel’, gider gelir.