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Kenan Sofuoğlu: Zayn gibisi dünyada yok

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#Kenan Sofuoğlu#Zayn Sofuoğlu#Sibel Arna
Kenan Sofuoğlu: Zayn gibisi dünyada yok
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2023 07:40

Dünya şampiyonu motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu, bütün motorlu araçları ustalıkla kullanan 4 yaşındaki oğlu Zayn için aldığı eleştirilere yanıt verdi.

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BANA HAKSIZLIK EDİYORLAR

Kenan Sofuoğlu, “Onun gibi bir çocuk dünyada yok” dediği oğlu Zayn’la birlikte Sibel Arna’nın YouTube programına konuk oldu.

Şampiyon motosikletçi, 4 yaşında olmasına rağmen bütün motorlu araçları ustalıkla kullanan oğlu Zayn’ın hayatını tehlikeye attığı yönündeki eleştirilere yanıt verdi.

Kenan Sofuoğlu: Zayn gibisi dünyada yok

Sofuoğlu, Zayn araç kullanırken tüm güvenlik önlemlerini aldığını söyledi:

“Bana haksızlık ediyorlar, bilseler kendilerinden utanırlar. Hayat 2-3 dakikalık bir videodan ibaret değil. Ben o videoları çekerken tüm önlemleri alıyorum. Normal hayatta trafikte başımıza bir şey gelme olasılığı çok daha yüksek.”

Kenan Sofuoğlu: Zayn gibisi dünyada yok

GÜVEN VEREN BİR ÇOCUK DEĞİL

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Kenan Sofuoğlu, Zayn ile ilgili korkularını da itiraf etti:

“Zayn çok güven veren bir çocuk değil. Onu hep kontrol etmem lazım. Yakında arabaların anahtarlarını saklayacağım. Çünkü kullanamadığı motorlu taşıt yok.”

Kenan Sofuoğlu: Zayn gibisi dünyada yok

Sofuoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bıraksan buradan Avrupa’ya kendi gider, o yüzden bunu biraz zapt etmemiz lazım. Arabayı garajdan alır, şarjdan çıkarır. Desem ki ‘Zayn, al şu anahtarı markete git gel’, gider gelir.

Kenan Sofuoğlu: Zayn gibisi dünyada yok

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#Kenan Sofuoğlu#Zayn Sofuoğlu#Sibel Arna

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