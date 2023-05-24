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Kenan İmirzalıoğlu: Sinem'e 4. buluşmamızda aşık oldum

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#Kenan İmirzalıoğlu#Sinem Kobal#Ahmet Mümtaz
Kenan İmirzalıoğlu: Sineme 4. buluşmamızda aşık oldum
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2023 07:35

Kenan İmirzalıoğlu, eşi Sinem Kobal ile evliliğini anlattı. İlk görüşte âşık olmadığını söyleyen oyuncu, “Fakat aşk evliliği yaptım. 40’ımdan sonra tekrar aşkla karşılaşır mıydım, hiç emin değildim. Dördüncü buluşmamızdaki sohbetimizde, o esnada ruhtan bir çarpma yaşadım” açıklamasını yaptı.

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Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunduğu “Empati” programının konuğu oldu.

Sinem Kobal ile evli olan ünlü oyuncu, “Aşka inanır mısın” sorusuna şu yanıtı verdi: “Aşka inananlardandım... Fakat ‘Artık herhalde aşk, kavak yellerinin esmeye başladığı zamanlarda olan bir şey’ diye düşünmeye başlamıştım ki bir aşk evliliği yaptım. 40’ımdan sonra tekrar aşkla karşılaşır mıydım, hiç emin değildim. Hayatta ufkunu çok dar tutmamak lazımmış. Hayatın ne vereceği belli olmuyor. Sinem’i öncesinde de tanırdım. Benim aşkım ilk görüşte değildi, dördüncü buluşmamızdaki sohbetimizde, o esnada, ruhtan bir çarpmaydı. ‘Bir dakika ne oluyor bana, burada başka bir şey var’ oldum. Aşk çoğaltan, şaşırtan, üreten, çok daha duygusallaştıran, çok daha güçlü kılan bir şey. İnandığın bir aşkın varsa karşında hiçbir şey duramaz.”

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Kenan İmirzalıoğlu: Sineme 4. buluşmamızda aşık oldum

Ankara’ya bağlı Üçem köyünde büyüyen Kenan İmirzalıoğlu, üniversiteyi kazanamayınca babasının kendisini tarlada çalıştırdığını anlattı:

KAZANAMAYINCA TARLADA ÇALIŞTIM

Bir anlamda yaşamın zorluklarını göstermişti... Bu omuzları orada geliştirdim, babam bana iyi bir workshop verdi. Babamla aram iyidir. Babam çiftçiliğin bütün ince kurallarını anlattı. Lisedeyken arkadaşlarım ‘ODTÜ’yü kazanırsam babam bana şu arabayı alacak, İTÜ’yü kazanırsam babam bana motor alacak’ derdi. Ben de ‘Ben hiçbir yeri kazanamazsam babam bana yeni traktör alacak’ diyordum.”

Kenan İmirzalıoğlu: Sineme 4. buluşmamızda aşık oldum

Sinem muhteşem bir anne

Kenan İmirzalıoğlu, daha önceki röportajlarında kızı Leyla’yı kendisine benzettiklerini söylemiş ve eklemişti: “Lalin’i ise daha çok annesine benzetiyorlar. Sinem muhteşem bir anne. Çocuklara sevgisiyle, eğitimiyle... Her şeyleriyle en ince ayrıntısına kadar gerçekten çok ilgileniyor. Onun bu halini gördükçe Sinem’e saygım tekrar tekrar katlanıyor.”

 

 

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#Kenan İmirzalıoğlu#Sinem Kobal#Ahmet Mümtaz

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