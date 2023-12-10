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Kenan İmirzalıoğlu: Mesele erkek olmak değil mesele beyefendi olmak

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#Kenan İmirzalıoğlu#Sinem Kobal#Sinem Kobal İmirzalıoğlu
Kenan İmirzalıoğlu: Mesele erkek olmak değil mesele beyefendi olmak
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2023 14:15

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çifti katıldıkları ödül töreninde el ele göz göze poz verdi.

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Sosyal medya platformu X'te bir kullanıcı Kenan İmirzalıoğlu'nun yedi yıldır evli olduğu Sinem Kobal'ı aldattığını iddia etti. "Selena aldatıldın, haber doğru. 'Sete gidiyorum' diyerek aldatmış" yazarak ortalığı karıştırdı.

İmirzalıoğlu konuyla ilgili, "Siz bunu ciddiye almadınız değil mi? Biz çünkü umursamadık. O yüzden insanların hafızasını kirletmeye gerek yok. Bir deli kuyuya taş atıyor, biz o kuyuya inmeyiz ama arkadaşlar. O haber nereden çıktı bilen var mı? Bilmediğimiz bir insanın bir iddiasını nasıl dikkate alırız ki? Biz bununla nasıl baş edeceğiz? İşin aslını siz biliyorsunuz. Buna rağmen bize sormayın" ifadelerini kullanmıştı.

Kenan İmirzalıoğlu: Mesele erkek olmak değil mesele beyefendi olmak

 

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Çift katıldıkları bir ödül töreninde iddialara inat el ele göz gözeydi.

Kenan İmirzalıoğlu, ‘Man of the Year’ ödülünü almaya eşi Sinem Kobal ile geldi.

İmirzalıoğlu, “Kadınlarımıza her zaman saygılı, nezaketli, özenle davranmalıyız. Zarif bir hanımefendi ile evliyim. Bu konuda o yüzden çok hassasım. Mesele erkek olmak değil mesele beyefendi olmak” dedi.

Kenan İmirzalıoğlu: Mesele erkek olmak değil mesele beyefendi olmak

Sinem Kobal,  gecede “Man of  The Year” ödülünü  alan eşi Kenan  İmirzalıoğlu’nu  yalnız bırakmadı.

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