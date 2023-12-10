Kenan İmirzalıoğlu: Mesele erkek olmak değil mesele beyefendi olmak

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Sosyal medya platformu X'te bir kullanıcı Kenan İmirzalıoğlu'nun yedi yıldır evli olduğu Sinem Kobal'ı aldattığını iddia etti. "Selena aldatıldın, haber doğru. 'Sete gidiyorum' diyerek aldatmış" yazarak ortalığı karıştırdı.

İmirzalıoğlu konuyla ilgili, "Siz bunu ciddiye almadınız değil mi? Biz çünkü umursamadık. O yüzden insanların hafızasını kirletmeye gerek yok. Bir deli kuyuya taş atıyor, biz o kuyuya inmeyiz ama arkadaşlar. O haber nereden çıktı bilen var mı? Bilmediğimiz bir insanın bir iddiasını nasıl dikkate alırız ki? Biz bununla nasıl baş edeceğiz? İşin aslını siz biliyorsunuz. Buna rağmen bize sormayın" ifadelerini kullanmıştı.

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Çift katıldıkları bir ödül töreninde iddialara inat el ele göz gözeydi.

Kenan İmirzalıoğlu, ‘Man of the Year’ ödülünü almaya eşi Sinem Kobal ile geldi.

İmirzalıoğlu, “Kadınlarımıza her zaman saygılı, nezaketli, özenle davranmalıyız. Zarif bir hanımefendi ile evliyim. Bu konuda o yüzden çok hassasım. Mesele erkek olmak değil mesele beyefendi olmak” dedi.

Sinem Kobal, gecede “Man of The Year” ödülünü alan eşi Kenan İmirzalıoğlu’nu yalnız bırakmadı.