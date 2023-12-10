Kelebek’in en özel anları

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Savaş Özbey: Küçük yıldız Ada Erma’nın avucuna çizdiği dünya haritasıyla yaptığı barış çağrısı kuşkusuz birinci sırada. Norm Ender’in iki kere okunan “Parla” marşını da ayakta, gözlerim dolarak söyledim. Azeri sanatçı Samira Efendi’nin bu projeden kazandığı parayı depremzede çocuklarımıza bağışladığı konuşması da beni çok etkiledi.

Orkun Ün: Kerem Bürsin’in konuşması... Norm Ender’in “Parla”yı söylerken salondakilerin gözyaşları... Ve İrem Derici’nin sahne şovu. Nefisti nefis!

- Onur Baştürk: İrem Derici’nin sahne şovu, Norm Ender’in 100. yıl marşı ve Ada Erma’nın avucuna çizdiği dünya haritasıyla yaptığı barış çağrısı.

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- Ömür Gedik: Benim tüylerimin diken diken olduğu an, tüm salon ayakta Norm Ender’le birlikte “Parla”yı söylediğimiz andı. Ada Erma’nın avucuna çizdiği dünya ile dünya barışına, kadın ve hayvan haklarına, özgürlüğe, iyiliğe çağrı yapmasına hayran kaldım. Ve tabii Ecem Erkek’in ülkemizde hem insan hem de hayvanları yakından ilgilendiren sokak hayvanlarının kısırlaştırılması konusundaki çözüm önerisi, çağrısı.

Şıklık yarışının kazananları

Pantene Altın Kelebek’in kırmızı halısında şıklık yarışı vardı. Sizin en beğendiğiniz üç isim kimlerdi?

- Onur Baştürk: Birinci Melis Sezen, ikinci Nebahat Çehre ve üçüncü de Çağla Şıkel.

- Ömür Gedik: Ben Melis Sezen’in kıyafetine bayıldım. Çağla Şıkel’in iki kıyafet seçimi de güzeldi. Ve Nebahat Çehre, her zaman şık, her zaman güzel.

- Orkun Ün: Benim de birinci tercihim Çağla Şıkel’di. İkinci Yağmur Tanrısevsin’di. üçüncü ise Melis Sezen... Ben de Levon Kordonciyan smokinimle nefis duruyordum yahu!

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- Savaş Özbey: Davetliler kusura bakmasın ama gecenin en şık kadını sunucumuz Çağla Şıkel’di. Altından bir Afrodit’e benzediği ilk kıyafeti mi, yoksa taşlı büstiyer şeklindeki ikinci kıyafeti mi daha güzeldi, ancak kendisiyle yarışır.

Erkekler de özenliydi

Altın Kelebek’te kadınlar kadar erkeklerin kıyafetleri de konuşuldu. Özellikle de Edis ve Blok3’ün yaklaşık 250’şer bin liralık takımları. Edis’in çiçek ve kelebek desenli Alexander McQueen ceketiyle Blok3’ün parlayan Louis Vuitton takımını nasıl buldunuz?

- Onur Baştürk: Her ikisi de favorim oldu. Kadınlar kadar erkeklerin de kıyafette özenmeleri bence çok anlamlı. Artık o eski, kafasına göre giyinip gelen erkek modelini geride bırakmamız sevindirici.

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- Ömür Gedik: Bizim törene hem kadın hem de erkeklerin bu kadar özeniyor olmasına bayılıyorum. Sahneye çıkan, çıkmayan tüm erkekler şıktı. Ama favorim tabii ki kelebek desenini andıran ceketi ile geceyle en fazla bütünleşen Edis oldu.

- Orkun Ün: Bence de Edis. Çok özenmişti, çok kibardı. Erkekler arasında en öne çıkandı. Salih Bademci de çok şık ve çok güzel taşımıştı kıyafetini.

- Savaş Özbey: Ben en çok Semicenk’in ceketini beğendim. Araştırdım, bulamadım. Nereden, kimden olduğuna dair fikri olan var mı? Edinsek... Ha tabii bir de bizim Orkun. Kıvanç, Edis falan

kim ki onun yanında?

Kim arkadaş olmak ister ki Melisa’yla?

“Arkadaşımın sevgilisini beğenebilirim. Yapmamaya çalışırım ama etkilendiysek geçmiş olsun” diyen Melisa Döngel’le arkadaş olmak ister miydiniz?

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- Ömür Gedik: Benim etrafımda da, böyle açıkça söylemese de benim sevgilimle birlikte olabileceğine emin olduğum en az üç kadın var. Bu gibilerle arkadaş olmazsın tabii ama etraftan da bir yere kadar uzaklaştırabilirsin. Yine etrafta olmaya devam ederler. Önemli olan yanındaki insanın tavrı, duruşu. O da bozuksa zaten onlara güle güle, benim yeni hayatıma merhaba. Olay bu kadar basit aslında. Herkes de bu kafada olmalı.

- Orkun Ün: Ben buna yorum yapmayayım bence. Çünkü ağır konuşurum. Böyle düşünenleri, erkek veya kadın hiç fark etmez, etrafında tutmasın kimse. Ne yemek masasına oturtsun, ne doğum günlerine çağırsın, ne selam versin. Bu kadar basit.

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- Savaş Özbey: Dobra ve cesur bir açıklama. Ama bu saatten sonra kim arkadaş olmak ister ki Melisa’yla? Millet ya hoşuna giderse diye kocasını, sevgilisini mi koruyacak Melisa’dan?

- Onur Baştürk: Dürüst konuşup içinden geçeni paylaşanlara pek hazır değiliz. Bu da öyle bir durum. Yargılamaya hevesli ruhlar olduğumuz için inadına arkadaş olmak isterdim, sırf destek olmak için.

Kırgın ve öfkeli

Aleyna Tilki, sahnelere çıkışının popüler sanatçılar ve sektörün önde gelenleri tarafından engellendiğini öne sürdü, “Ölmemi istiyorlar” dedi. Yorumlarınızı alalım.

- Orkun Ün: Sektörün acınacak halini özetlemiş Aleyna. Ve belli ki canını sıkan olaylar olmuş. Abartmış mı sözlerini derseniz, birinin ekmeğiyle oynarsanız abartmış diyemezsiniz. Bu sefer ben hak veriyorum Aleyna’ya.

- Savaş Özbey: İşler tıkırında giderken rabbena anenna. Biraz tekleyince sektör tukaka. Ben bunu biraz nankörlük olarak görüyorum. Bir de “Beni öldürecekler” diye kendisini bu kadar önemsemesin, MOSSAD falan peşinde değil.

- Onur Baştürk: Öfkeden çok kırgın ve moralsiz bir genç kadın gördüm ben o videoda. Sadece olayları bilmeyenler için daha açık konuşmasını isterdim. Belli ki gerçekten onu engelleyen birileri var ve bunu psikolojik baskıyla gerçekleştiriyorlar. Ama Aleyna’nın ekibi yok mu? Buna karşı duramıyorlar mı? Bir tek bunu merak ettim.

- Ömür Gedik: Aleyna aslında zaman zaman her sektörde herkesin başına gelebilecekleri kendi sektörü özelinde özetlemiş. Bu tür ayak oyunları bankalarda da oluyor, hastanelerde de, dizi sektöründe de. Tepkisi normal. Ama küfür abartılı.

Çok çirkin iddialar

Dr. Ender Saraç, boşanma aşamasında olduğu Benan Saraç tarafından 14 yaşındaki oğlunu istismar etmekle suçlandı. Ender Saraç iddiaları yalanladı, kendisine iftira atıldığını söyledi. Ne diyorsunuz?

- Ömür Gedik: Ben en çok bu haberlerden sonra okulunda ve akranları arasında zorlanacak olan oğluna üzüldüm. Avukatlar televizyonlara çıkıp çok çirkin iddialar ortaya attı. Bir çocuğu ömür boyu mutsuz etmek, ekranlarda milyonlar önünde damgalamak bu kadar kolay mı! İnsan yaşanan bu rezillikleri gördükçe insanlıktan soğuyor.

- Orkun Ün: Madem böyle bir durum var, Ender Saraç’ın eşi neden bunu yıllarca saklamış? Zamanla çıkar elbet kokusu.

- Savaş Özbey: İddialar korkunç. Biri “Karım beni kravatla boğmaya çalıştı” diyor; öbürü “Oğlumuzu taciz etti...” Bu mevzuda iki tarafın birden masum olması imkânsız. Evladını taciz eden bir baba müsveddesi ne kadar iğrençse, masum bir babayı böyle bir şeyle itham eden anne de o kadar müsvedde.

- Onur Baştürk: Ortaya atılan iddia çok ağır. 14 yaşındaki bir çocuğu daha fazla üzmemek adına bu konuyu konuşmayı doğru bulmuyorum.

Keşke sahneye çıkıp açıklama yapsaydı

Melike Şahin, İBB’nin öğretmenlere özel konserinde rüzgâr gerekçesiyle sahneye çıkmadı. 3 saat bekleyen yüzlerce öğretmen tepki gösterdi. Şarkıcı izleyicinin can güvenliği için çıkmadığını açıkladı, özür diledi.

- Savaş Özbey: Niçin sahneye çıkıp 3 saat bekleyen öğretmenlere “Fırtına nedeniyle risk var. Özür dilerim, bu konseri başka zaman telafi edelim” dememiş? Sonradan açıklamalar, çemkirmeler, vs. Seyircisine saygısı olan sanatçı böyle davranmalı bence.

- Onur Baştürk: Melike Şahin kendini tam ifade edemedi bence. Belediyenin kalkıp sanatçıya tepki gösterdiği açıklaması ise yersiz ve profesyonellikten uzaktı.

- Ömür Gedik: Melike o gün kendisi için toplanan kalabalıktan haberdar mıydı bilmiyorum. Belki de kendisine bu detayı kimse aktarmadı, direkt “iptal” dendi. Ama keşke bilseydi ve en azından oraya gidip durumu kendi açıklasaydı.

- Orkun Ün: Bir sanatçının orkestrası, teknik ekibi, menajeri “Çıkma” derse, o sanatı çıkmaz sahneye. Demek ki sıkıntılı bir durum görmüşler. Yoksa neden çıkmasın ki parasını aldığı bir sahneye? Burada yanlış olan belediyenin saniyesinde laf dalaşına girmesiydi.

Savaş Özbey - Onur Baştürk - Ömür Gedik - Orkun Ün