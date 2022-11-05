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Fransa'da büyüyen oyuncu Cansel Elçin, mutfağa girip mantı yaptı. Elçin, o anları "Al sana gizli yetenek! Kayseri mantısında iddialıyım" notu ile Instagram'da paylaştı.
Zeynep Tuğçe Bayat, eşinin paylaşmının altına "Fransız diye evlendim, neler yapıyor" yorumunu düştü.
ÜNLÜLERİN EV HALLERİ
Televizyonda, podyumda veya sahnede gördüğümüz ünlü isimler yeri geldiğinde ellerine eldivenlerini takıp toz bezini alıp temizliğe başlıyor. Ya da mutfağa girip yemek yapıyor... İşte ÜNLÜLERİN EV HALLERİ...Kaynak Fotoğraflar: İnstagram
DEMET'İN EV HALİ
Sahneden geri kalan zamanları ailesiyle birlikte geçiren Demet Akalın, ev halini takipçileri ile paylaştı. Dizi ve yarışma programlarını yakından takip eden Akalın, televizyon karşısında barbunya ayıkladı.
ANNE ZİYARETİ
Nihat Doğan geçtiğimiz hafta İranlı hayranı Arzu Doğan ile nikah masasına oturmuştu. Eşi 3 aylık hamile olan ve baba olmaya hazırlanan Nihat Doğan, annesi Fatma Doğan'ı evinde ziyaret etti.
Doğan, annesi ile karşılıklı çay içerken çekilen pozunu Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.
PİZZA YAPTI
Yasemin Özilhan, evinde dostlarını ağırladı.
Misafirleri için mutfağa giren Özilhan, kendi elleriyle pizza yaptı.Özilhan o anları sosyal medyada yayınlayarak takipçileriyle de paylaştı.
ONA MERCİMEK KÖFTESİ YAPTIRAN HAYAT...
2011 yılında basketbolcu Burak Gacemer ile nikah masasına oturan Larissa Gacemer, mutfağa girdi mercimek köftesi yaptı.
HANDE MUTFAKTA
Instagram'ın en çok takip edilen isimleri arasında olan oyuncu Hande Erçel, mutrafağa girdi.
Düzgün fizilği ile dikkat çeken Erçel, kendine ara öğün hazırladığı o anları sosyal medya hesabında paylaştı.
ÇITAYI YÜKSELTTİ
Emre Karayel, çıtayı iyice yukarı taşıdı. Daha önce puding ve biber dolması yapan ünlü oyuncu, bu kez islim kebabı pişirdi.
Fotoğraflarını Instagram’da paylaşan Karayel, kendisi için de şu etiketi kullandı: “Adana menşeli İtalyan aşçı.”
AJDA PEKKAN MUTFAKTA
Ajda Pekkan, mutfağa girdi. Kek yapan Süperstar o anları sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.
Pekkan "bize en iyi gelecek olan şey birbirimize olan sevgimiz. Onu hiç ihmal etmeyelim. Sizleri kocaman yüreğimle çok seviyorum" dedi.
EVDE EKMEK YAPTI
Ünlü türkücü Berdar Mardini, kendini mutfağa atıp hünerlerini sergiledi.
TEMİZLİK BÖYLE YAPILIR
Tülin Şahin, evde temizlik yaparken çekilen fotoğraflarını Instagram'da paylaştı.
Yerleri paspaslayan Şahin, fotoğrafların altına "Temizlik böyle yapılır... Çok severim temizlik yapmayı ve iddialıyım da hiç mütevazı olamayacağım " notunu düştü.
DERYA ŞENSOY
Derya Şensoy bu kareyi Instagram hesabından paylaştı.
Şensoy bu karenin altına "Tatildeyim yanlış anlama. annneeeee beni çalıştırıyolar burda" notunu düştü.