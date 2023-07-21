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Karsu'yla altın gece

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#Karsu#BKM#Harbiye Açıkhava Etkinlikleri
Karsuyla altın gece
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2023 07:27

BKM organizasyonuyla DenizBank Harbiye Açıkhava Etkinlikleri önceki akşam Karsu’yla başladı.

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Murat Acar imzalı altın elbisesiyle göz kamaştıran şarkıcı, yerli ve yabancı birçok eseri kendine has yorumuyla misafirlerinin beğenisine sundu.

Konserin başında piyanosunun başına geçen Karsu, geceye özel genişlettiği orkestra ekibiyle dinleyicilerine tam bir müzik ziyafeti yaşattı.

Şarkıcı, sempatik tavırları ve hikâyeleriyle de izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Karsu, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. DenizBank Açıkhava Etkinlikleri’nde 9 Ağustos’ta Ajda Pekkan, 10 Ağustos’ta Kenan Doğulu, 11 Ağustos’ta Cem Adrian, 12 Ağustos’ta ise Candan Erçetin sahne alacak.

 

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#Karsu#BKM#Harbiye Açıkhava Etkinlikleri