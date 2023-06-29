×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Karsu 5 ay sonra Hatay’da

Güncelleme Tarihi:

#Karsu#Hatay#6 Şubat Depremleri
Karsu 5 ay sonra Hatay’da
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2023 08:00

Karsu, 17 akrabasını yitirdiği depremden 5 ay sonra Kurban Bayramı vesilesiyle Hatay’ı ziyaret etti. Enkazlar arasından paylaşım yapan şarkıcı, yayınladığı videolarla şehirdeki yıkımı gözler önüne serdi.

Haberin Devamı

6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında akrabalarından 17 kişiyi kaybeden Karsu, felaketten yaklaşık 5 ay sonra memleketi Hatay’a bayram ziyaretinde bulundu.

Şehirdeki akrabalarıyla bir araya gelen ünlü şarkıcı, yer sofrasından fotoğraflar yayınladı. Karsu ayrıca şehri dolaştı, enkazların arasında çektiği videolarla şehirdeki yıkımı takipçileriyle paylaştı.

Zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgedeki toprak zeminin deprem sırasında nasıl ayrıldığını gösteren Karsu, İngilizce çektiği videoda “Hatay’dayım. Şu an durduğum yer, şubattaki deprem sonrası değişti. Zeytin ağaçları metrelerce ayrıldı, normalde bunlar yan yanaydı. İşte depremin yarattığı tahribat” dedi.

Karsu 5 ay sonra Hatay’da

Karsu, Yuva projesi için yapılan çalışmaları izledi ve ekibeyardımcı oldu.

NiNESİ DE VEFAT ETTİ

Hatay’ın Karsu Köyü’nden 1990’da Hollanda’ya göç eden bir ailenin kızı olan Karsu, yaşanan felaket sonrası Hollanda’da depremzedeler için bağış kampanyaları düzenleyerek yüksek miktarlarda yardım toplamıştı. 33 yaşındaki müzisyen, depremde çok sevdiği ninesini de kaybettiğini açıklamıştı.

Haberin Devamı

Çevreye duyarlı yuvalar

Karsu, Hatay’da “Yuva” projesi kapsamında depremzedelere afete dirençli ahşap evler yapan ekibi de ziyaret etti, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Şarkıcı, proje yetkililerinin “Çevreye duyarlı, afete dirençli tasarımlar üretiyoruz. Günde bir yuva yapıyoruz. Üretimi depremzedeler yapıyor. Konteyner almayı planlayanların böyle sağlıklı yapıları tercih etmelerini hedefliyoruz” şeklindeki açıklamalarını takipçileriyle paylaştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Karsu#Hatay#6 Şubat Depremleri

BAKMADAN GEÇME!

Tüm kaloriler birbirine eşit mi Mantık evet diyor ama gerçek bambaşka... Yediğiniz aynı kalorideki gıdalar vücudunuzda aynı etkiyi göstermeyebilir

Tüm kaloriler birbirine eşit mi? Mantık 'evet' diyor ama gerçek bambaşka... 'Yediğiniz aynı kalorideki gıdalar vücudunuzda aynı etkiyi göstermeyebilir '

#Sağlık
Şu an 50 yaşındayım ama yakında 48 olacağım Güney Korede yaş hesabı değişti, kafalar karıştı

'Şu an 50 yaşındayım ama yakında 48 olacağım' Güney Kore'de yaş hesabı değişti, kafalar karıştı

#Güney Kore
Kayıp denizaltı Titan, yeni bir trendi tartışmaya açtı... Milyarderler neden oradaydı

Kayıp denizaltı Titan, yeni bir trendi tartışmaya açtı... Milyarderler neden oradaydı?

#Titanik