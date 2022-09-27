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Kaptanlık Kupası için yarıştılar

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#Kemer Country Club#Erdem Kıramer#Kemer Kaptanlık Kupası
Kaptanlık Kupası için yarıştılar
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2022 07:23

Usta golfçüler, 24-25 Eylül tarihlerinde Kemer Country Club’ın 11 senedir kaptanlığını yapan Erdem Kıramer önderliğinde gerçekleşen “Kaptanlık Kupası 2022”de buluştu.

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Toplam 10 kategoride düzenlenen Kemer Kaptanlık Kupası, 23 Eylül Cuma günü junior ve minik oyuncuların katılımıyla start aldı. 24-25 Eylül tarihlerinde iş, spor ve cemiyet hayatının önde gelen isimleriyle birlikte 192 yetişkin oyuncu galibiyet için mücadele etti.

Kaptanlık Kupası için yarıştılar

Revna Demirören - Tülay Turhan -Erol Şimşek

Geniş bir katılımla düzenlenen, büyük ilgi gören turnuvanın ödül töreninde ise dereceye giren golfçülere kupa ve Kaptan’ın özel ödülleri takdim edildi. Turnuvada derece alanlar arasından Mehmet Kazan, Cengiz Şahin ve Murat Şarsel 12-15 Ocak Antalya Belek’te gerçekleşecek Cornelia Open Tournament 2023’e gitmeye hak kazandı.

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Kaptanlık Kupası için yarıştılar
Zehra Çilingiroğlu, Ladies Cat B Kadınlar kategorisinde 2’nci oldu.
Kaptanlık Kupası için yarıştılar

Mehmet Sönmez - Zeynep Çelikoğlu - Erdem Kıramer -Nursel Çökelek - Levent Alimgil
Kaptanlık Kupası için yarıştılar

Hasan Akçakayalıoğlu - Beyhan Goldmann Benardete

 

 

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#Kemer Country Club#Erdem Kıramer#Kemer Kaptanlık Kupası

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