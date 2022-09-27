Kaptanlık Kupası için yarıştılar

Haberin Devamı

Toplam 10 kategoride düzenlenen Kemer Kaptanlık Kupası, 23 Eylül Cuma günü junior ve minik oyuncuların katılımıyla start aldı. 24-25 Eylül tarihlerinde iş, spor ve cemiyet hayatının önde gelen isimleriyle birlikte 192 yetişkin oyuncu galibiyet için mücadele etti.

Revna Demirören - Tülay Turhan -Erol Şimşek

Geniş bir katılımla düzenlenen, büyük ilgi gören turnuvanın ödül töreninde ise dereceye giren golfçülere kupa ve Kaptan’ın özel ödülleri takdim edildi. Turnuvada derece alanlar arasından Mehmet Kazan, Cengiz Şahin ve Murat Şarsel 12-15 Ocak Antalya Belek’te gerçekleşecek Cornelia Open Tournament 2023’e gitmeye hak kazandı.

Haberin Devamı