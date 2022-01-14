Reklam olsun diye deÄŸil gerÃ§ek aÅŸk bu

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ESKÄ° EÅžÄ°NE 'GERÄ° DÃ–N' Ã‡AÄžRISI YAPIYORDU

DÃ¶rt Ã§ocuÄŸunun annesi Kim Kardashian'dan ayrÄ±ldÄ±ktan sonra adÄ± Ã¶nce Irina Shayk ile anÄ±lan Kanye West en sonunda Julia Fox ile yeni bir aÅŸka yelken aÃ§tÄ±. Ã‡ift, Ã¶zellikle de son haftalarda Los Angeles ve New York'ta samimi ÅŸekilde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leniyor. Kanye West'in eski eÅŸine yÃ¶nelik "Kim bana geri dÃ¶necek" sÃ¶zlerinin ardÄ±ndan Fox ile bu ÅŸekilde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmesi "Bu da bir reklam aÅŸkÄ±" iddialarÄ±nÄ±n ortaya atÄ±lmasÄ±na neden oldu. Ä°ÅŸte bu sÃ¶ylentilere olayÄ±n taraflarÄ±ndan biri olan Julia Fox'tan yanÄ±t geldi.

'DÄ°KKAT Ã‡EKMEK Ä°Ã‡Ä°N DEÄžÄ°L'

31 yaÅŸÄ±ndaki Julia Fox, oyuncu Niki Takesh'in Forbidden Fruits (Yasak Meyveler) adlÄ± podcast yayÄ±nÄ±na konuk oldu. Julia Fox, bu "reklam aÅŸkÄ±" iddialarÄ±nÄ± kesin bir dille yalanladÄ±. 44 yaÅŸÄ±ndaki Kanye West ile flÃ¶rtlerinin dikkat Ã§ekmek iÃ§in deÄŸil gerÃ§ekten yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.

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'YAKINDAN TANIYANLAR BÄ°ZE Ä°NANIYOR'

Julia Fox, hem kendisini hem de Kanye'yi yakÄ±ndan tanÄ±yan arkadaÅŸ ve dostlarÄ±nÄ±n da aÅŸka inancÄ± olduÄŸunu sÃ¶zlerine ekledi. Fox ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: "Bana mesaj atÄ±yorlar ve bunun 'Ã§ok mantÄ±klÄ±' olduÄŸunu sÃ¶ylÃ¼yorlar.

'ANI YAÅžIYORUM VE BEKLENTÄ°M YOK'

Fox, Kanye West ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iliÅŸki hakkÄ±nda da "anÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ã§ok bÃ¼yÃ¼k beklentileri olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" sÃ¶yledi. "HiÃ§bir etiket yok, bunlarÄ±n hiÃ§biri yok. Sadece birbirlerine kendilerini iyi hissettiren insanlar var" diye konuÅŸtu.

UYUMLU GÄ°YÄ°M

Julia Fox ile Kanye West son olarak BatÄ± Hollywood'un gÃ¶zde gece kulÃ¼plerinden birinde ey ele gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Daha Ã¶nce de iddialÄ± kÄ±yafetleriyle dikkat Ã§eken Fox, o gece de karÄ±n kÄ±smÄ±nÄ± aÃ§Ä±kta bÄ±rakan bir giyim tarzÄ± seÃ§ti. Kanye West de sevgilisine uygun siyah giyimiyle dikkat Ã§ekti.

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Â YARI Ä°TALYAN YARI AMERÄ°KALI

Kanye West'in yeni bir aÅŸka yelken aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼len Julia Fox, Ä°talyan bir anne ile AmerikalÄ± bir babanÄ±n kÄ±zÄ± olarak Ä°talya'da dÃ¼nyaya geldi. Anne ve babasÄ± o kÃ¼Ã§Ã¼kken ayrÄ±lan Fox, hayatÄ±nÄ±n ilk altÄ± yÄ±lÄ±nda Ä°talya'da Sirona kentinde bÃ¼yÃ¼kbabasÄ± ile birlikte bÃ¼yÃ¼dÃ¼. Sonra da babasÄ±yla birlikte ABD'ye, New York'a yerleÅŸti. Julia Fox'un ABD'deki ilk yÄ±llarÄ± hiÃ§ de kolay geÃ§medi. Åžehirden ÅŸehre taÅŸÄ±ndÄ±lar, bir ara evsiz bile kaldÄ±lar. Julia Fox, o dÃ¶nemde bir maÄŸazadan kÄ±yafet Ã§alarken yakalandÄ± ve tutuklandÄ±.

Fox, oyuncu olarak kariyerine baÅŸlamadan önce para kazanmak için çeÅŸitli iÅŸler yaptÄ±. Oyuncu olarak ilk rolünü Adam Sandler'Ä±n 2019 yapÄ±lÄ± Uncut Gams adlÄ± çalÄ±ÅŸmasÄ±yla yaptÄ±. ArdÄ±ndan Upper Cut: Highlights of My Hollywood Life adlÄ± yapÄ±mda kamera karÅŸÄ±sÄ±na geçti.

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KOCASINI YERDEN YERE VURDU

Julia Fox, 2018'de pilot Peter Artemiev ile evlendi. Bu evlilikten Valentino adÄ±nda 11 aylÄ±k bir oÄŸlu bulunuyor. Fakat sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±ma gÃ¶re kocasÄ±yla arasÄ± hiÃ§ iyi deÄŸil. Julia Fox, bir sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±nda Artemiev hakkÄ±nda "alkol ve uyuÅŸturucu baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan tÃ¼kenmiÅŸ bir baba" tanÄ±mÄ±nÄ± kullanmÄ±ÅŸtÄ±. Fox, Peter Artemiev'i kendisine ve oÄŸluna sÄ±rtÄ±nÄ± dÃ¶nmekle de suÃ§lamÄ±ÅŸtÄ±. Julia Fox, Artemiev'in kendisini, beÅŸ aylÄ±k oÄŸlu, bir kÃ¶pek ve Ã¶denecek faturalarla bÄ±rakarak Ã§ekip gittiÄŸini ileri sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼. Sonra da kocasÄ±nÄ±n kendisini kasÄ±tlÄ± olarak hamile bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ekleyip bunun iÃ§in piÅŸmanlÄ±k duymadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, oÄŸluyla mutlu olduÄŸunu ifade etmiÅŸti.

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Kanye West, Magazin basÄ±nÄ±na en çok yansÄ±yan iliÅŸkisini Kim Kardashian ile yaÅŸadÄ±. Ama ondan önce de hayatÄ±na birçok ünlü kadÄ±n girdi. Bir dönem "Kimye" olarak anÄ±lan Kardashian ve West 2012 ile 2014 arasÄ±nda flört etti. Bu sÄ±rada büyük kÄ±zlarÄ± North dünyaya geldi. Sonra da West, Kardashian'a son derece gösteriÅŸli bir ÅŸekilde evlilik teklif etti. Çift, yine uzun süre konuÅŸulan bir törenle hayatlarÄ±nÄ± birleÅŸtirdi. Bu arada ikisi biyolojik ikisi taÅŸÄ±yÄ±cÄ± anne yöntemiyle dört çocuk sahibi oldular. Fakat Kimye'nin evliliÄŸi çok da uzun ömürlü olmadÄ±. Kanye West, son dönemde Kim Kardashian'Ä± geri istediÄŸini her fÄ±rsatta tekrarlÄ±yordu.

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West, 2021'in yaz aylarÄ±nda Irina Shayk ile gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Bu da ikili arasÄ±nda yeni bir aÅŸk olarak yorumlandÄ±. Shayk da bir sÃ¼re Ã¶nce niÅŸanlÄ±sÄ± Bradley Cooper'dan ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Kanye West ile Irina Shayk, birlikte gittikleri Fransa tatilinde uzaktan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Fakat sonra onlarÄ± el ele gÃ¶ren olmadÄ±. Ä°kiliye yakÄ±n bir kaynak Page Six'e "Kanye ile Irina gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yorlar ve birbirlerine ilgi duyuyorlar" dese de bu sÃ¶ylentiler kÄ±sa bir sÃ¼re sonra tarihe karÄ±ÅŸtÄ±.Kanye West'in gÃ¶nÃ¼l sayfalarÄ±nÄ± geriye doÄŸru Ã§evirirsek... 2002 yÄ±lÄ±nda moda tasarÄ±mcÄ±sÄ± Alexis Phifer ile romantik bir iliÅŸki yaÅŸadÄ± West. Ä°ki yÄ±l sonra yollarÄ±nÄ± ayÄ±rÄ±p 2006'da yeniden bir araya geldiler. West bu kez sevgilisine evlenme teklif etti. Ama evlenmediler ve 2008'de yollarÄ±nÄ± tamamen ayÄ±rdÄ±lar. Bu ikinci ve kesin ayrÄ±lÄ±k, Kanye West'in annesi Donda'nÄ±n geÃ§irdiÄŸi estetik operasyonlar nedeniyle oluÅŸan komplikasyonlardan Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ dÃ¶neme denk geldi.

KARDASHIAN'I YUVA YIKMAKLA SUÃ‡LADI

Brooke Crittendon ile Ã§ok kÄ±sa bir iliÅŸki yaÅŸayan West, hemen ardÄ±ndan Kardashian'dan Ã¶nceki en Ã§ok konuÅŸulan iliÅŸkisine adÄ±m attÄ±. Amber Rose ile 2008 ile 2010 arasÄ±nda Magazin basÄ±nÄ±nÄ±n Ã§ok ilgisini Ã§eken bir iliÅŸki yaÅŸadÄ±. Ã‡ift, basÄ±nÄ± o meÅŸgul etti ki attÄ±klarÄ± her adÄ±m olay oldu. Fakat sonunda yollarÄ± ayrÄ±ldÄ±. Rose, bu ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±n West'in Kim Kardashian'a olan ilgisinden kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rÃ¼p onu "yuva yÄ±kÄ±cÄ±" olarak suÃ§ladÄ±.

Kim Kardashian bir süredir Pete Davidson ile birlikte. Önce haklarÄ±nda çÄ±kan aÅŸk söylentilerine sessiz kalan Kardashian ve Davidson bu söylentileri fazla uzatmadan son noktayÄ± koydu. Ä°kili aÅŸk yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± Palm Springs'te el ele görüntülenerek doÄŸrulamÄ±ÅŸ oldu.

KISACIK BÄ°R YAKINLAÅžMA

Kanye West'in, bu ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±n ardÄ±ndan 2010 yÄ±lÄ±nda model Selita Ebanks ile bir iliÅŸki yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. West, Runaway ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ±n klibinde oynayan Ebanks ile Grammy de dahil birÃ§ok etkinliÄŸin kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ± ve samimi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler sergiledi.

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EVLÄ°LÄ°K BÄ°TTÄ°

Bu kÄ±sacÄ±k flÃ¶rtÃ¼n ardÄ±ndan Kim Kardashian ile iliÅŸkisi baÅŸladÄ±. AslÄ±nda ikili 2003 yÄ±lÄ±nda tanÄ±ÅŸtÄ±. Fakat o dÃ¶nemde hayatlarÄ±nda baÅŸkalarÄ± vardÄ± ve arkadaÅŸ kalmaya karar verdiler. West, Amber Rose'dan; Kardashian da Reggie Bush'tan ayrÄ±ldÄ±ktan sonra bu arkadaÅŸlÄ±k baÅŸka bir Ã§ehreye bÃ¼rÃ¼ndÃ¼. Ã‡ift, 2012 yÄ±lÄ±nda kamuoyu karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±karak iliÅŸkilerini doÄŸruladÄ±. 2013 yÄ±lÄ±nda bÃ¼yÃ¼k kÄ±zlarÄ± North dÃ¼nyaya geldi. AynÄ± yÄ±l, West San Francisco'da bir stadyumda diz Ã§Ã¶kerek Kardashian'a evlenme teklif etti. Ã‡iftin dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ 24 MayÄ±s 2014'te Ä°talya'nÄ±n Floransa kentinde yapÄ±ldÄ±. Ama ne North ne de daha sonra dÃ¼nyaya gelen Ã¼Ã§ Ã§ocuklarÄ± bu evliliÄŸi sÃ¼rdÃ¼rmeye yetmedi. Åžubat 2021'de ayrÄ±lacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±lar.

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