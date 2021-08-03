Kamilla Mamedzade kimdir, nereli, kaç yaşında? En iyi çocuk şarkıcı seçilmişti
Kamilla Mamedzade, Azerbaycan'ın en iyi çocuk şarkıcısı seçilmesinin ardından yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Azerbaycan'da düzenlenen International Golden Palm Awards ödül töreninde 'En İyi Çocuk Sanatçı' ödülünü kazanan Kamilla Mamedzade, Türkiye'ye olan sevgisinden dolayı hedefinin Altın Kelebek olduğunu açıkladı. Peki, Kamilla Mamedzade kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler
Kamilla Mamedzade 25 aralık, 2010 yılında kardeş ülke Azerbaycanın başkenti Bakü şehrinda dünyaya geldi.
2020 yılında, Sankt Peterburkda “Neva Fashion Week” moda haftasında “Kamilla’s Magic World” isimli kendi tasarladığı markasının, çocuk giyimlerinin gösterimini yapmış, buradaki başarısından sonra, yılın en iyi çocuk markası tasarımcı-model ödülünü almıştır.
Kamilla Mamedzade için 2020 yılı ödülden ödüle koştuğu bir yıl ardından Azerbaycan’ın sevilen starı Rehim Rehimli ile birlikte Çocuklar Gününe özel “Dünyamıza dokunmayın” adlı klibi yayınlanmıştır.
“Helping You”, “Dünyamıza Dokunmayın”, “I love school”, “Can Vatan”, “Bayrak”, “Yağmur”, “Çiçek” ,“Anne” isimli şarkılarının ardından, Azerbaycanın zengin servetleri hakkında “The rich wildlife of Azerbaijan” adlı kısa film çektirmiştir. Kamilla’nın son olarak 15 Haziran Azerbaycanın Milli Kurtuluş Gününe özel ingilizce “Azerbaycan” şarkısına klibi yayınlanmıştır.