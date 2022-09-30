Kalben’in marka zaferi

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Şarkıcının İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde avukatları Aydın Kurban ve Ahu Savaşkan aracılığıyla açtığı davaya göre “Kalben Sağdıç”, sonradan edindiği bir isim değil, doğumu ile elde ettiği gerçek adı ve soyadı.

Zoom Kurumsal şirketinin avukatı Binnur Kortun, davanın reddini istedi. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmada her iki tarafı da avukatları temsil etti.

Kalben’i haklı bulan mahkeme, Zoom Kurumsal şirketi adına tescilli ‘Kalben Sağdıç’ markasının hükümsüzlüğüne karar verdi.