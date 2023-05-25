Kahramanmaraş’ta çocuklarla buluştular

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6 Şubat depreminden sonra bölgedeki çocuklar için sürdürülebilir fayda sağlamak amacıyla Kahramanmaraş’ta açılan Kırmızı Çatı Çocuk Destek Merkezi’nde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda ve sonrasında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Saadet Işıl Aksoy, Hande Doğandemir, Sinem Ünsal, Hazal Türesan ve Beşiktaş Kadın Futbol Takımı çocukları yalnız bırakmadı.

Çocuklar düzenlenen tasarım atölyelerine katıldı ve oyun parkurlarında eğlenceli vakit geçirdi. Çizer Murat Palta ile çizim aktivitesine katılan minikler, Burcu Eren ile takı atölyesinde de çeşitli tasarımlar yaptı. DJ eşliğinde verilen konserlerle katılımcılar 19 Mayıs’ı doyasıya yaşadı. Kırmızı Çatı projesine destek veren Beşiktaş Kadın Futbol Takımı da kurulan top sahasında çocuklarla futbol oynadı.

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Hande Doğandemir, “Bayramımızı Kırmızı Çocuklar Derneği ile Kırmızı Çatı’da kutladık. Çocuklarımızla etkinliklere katıldık, güzel bir gün yaşadık” derken, Sinem Ünsal “Kahramanmaraş’ta Kırmızı Çocuklar Derneği ile beraberdik. Çocuklarımızla eğlenceli vakit geçirdik, katılan herkese teşekkürler” şeklinde konuştu.