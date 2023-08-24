Kaan Urgancıoğlu hamile eşi Burcu Denizer’le Çeşme'de... İşte ilk fotoğraf

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Bebek bekleyen ve göbeği iyice belirginleşen Denizer, hamile haliyle ilk kez görüntülendi. Urgancıoğlu, suyun içinde yaptığı şakalarla eşini güldürdü. Çift, deniz keyfinin ardından şezlonglarına geçti.

YUNANİSTAN'DA SÜRPRİZ NİKAH

Kaan Urgancıoğlu, uzun süredir beraber olduğu Burcu Denizer’le ilişkisini haziran ayında nikâh masasına taşıdı.

Çift,Atina’nın Türkiye Başkonsolosluğu’nda evlendi. Sade bir nikâh merasimini tercih eden Urgancıoğlu ile Denizer, İstanbul’da aileleri ve dostlarıyla beraber kutlama yaptı.