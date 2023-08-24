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Kaan Urgancıoğlu hamile eşi Burcu Denizer’le Çeşme'de... İşte ilk fotoğraf

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#Kaan Urgancıoğlu#Burcu Denizer#Hamile
Kaan Urgancıoğlu hamile eşi Burcu Denizer’le Çeşmede... İşte ilk fotoğraf
Deniz BOY
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2023 08:04

Kanal D’nin sevilen dizisi “Yargı”da ‘Savcı Ilgaz’ rolüne hayat veren Kaan Urgancıoğlu, geçen haziran ayında Yunanistan’da evlendiği Burcu Denizer’le Çeşme tatilinde objektife takıldı.

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Bebek bekleyen ve göbeği iyice belirginleşen Denizer, hamile haliyle ilk kez görüntülendi. Urgancıoğlu, suyun içinde yaptığı şakalarla eşini güldürdü. Çift, deniz keyfinin ardından şezlonglarına geçti. 

Kaan Urgancıoğlu hamile eşi Burcu Denizer’le Çeşmede... İşte ilk fotoğraf

YUNANİSTAN'DA SÜRPRİZ NİKAH

Kaan Urgancıoğlu, uzun süredir beraber olduğu Burcu Denizer’le ilişkisini haziran ayında nikâh masasına taşıdı.

Çift,Atina’nın Türkiye Başkonsolosluğu’nda evlendi. Sade bir nikâh merasimini tercih eden Urgancıoğlu ile Denizer, İstanbul’da aileleri ve dostlarıyla beraber kutlama yaptı.

Kaan Urgancıoğlu hamile eşi Burcu Denizer’le Çeşmede... İşte ilk fotoğraf


Burcu Denizer, Tarsus Amerikan Lisesi'nden mezun oldu. ABD'de işletme eğitimi alan Denizer, restoran ve kafe işletmeciliğine başladı. Burcu Denizer şu an popüler kurucusu olduğu restoran ve kafeleri yönetiyor.

Kaan Urgancıoğlu hamile eşi Burcu Denizer’le Çeşmede... İşte ilk fotoğraf


Kaan Urgancıoğlu geçen günlerde sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaşmış, Burcu Denizer‘in parmağındaki yüzük dikkat çekmişti.

Kaan Urgancıoğlu hamile eşi Burcu Denizer’le Çeşmede... İşte ilk fotoğraf


NİKAHTAN FOTOĞRAFLAR

Kaan Urgancıoğlu hamile eşi Burcu Denizer’le Çeşmede... İşte ilk fotoğraf

Kaan Urgancıoğlu hamile eşi Burcu Denizer’le Çeşmede... İşte ilk fotoğraf


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#Kaan Urgancıoğlu#Burcu Denizer#Hamile

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