Joaquin Phoenix kimdir ve filmleri neler?

Yıl Film Rolü Notlar ve Ödülleri

1982 Seven Brides for Seven Brothers Travis Bölüm: Christmas Song

1983 Mr. Smith Bölüm: Mr. Smith Goes Public

1984 Murder, She Wrote Billy Donovan Bölüm: We're Off to Kill the Wizard

1984 Backwards: The Riddle Of Dyslexia Robby Ellsworth Aday Gösterildi: Young Artist Award, shared with River Phoenix, Under the name Leaf Phoenix

1984 The Fall Guy Kid Bölüm: Terror U

1984 Hill Street Blues Daniel Flowers Bölüm: The Rise and Fall of Paul the Wall

1985 Kids Don't Tell Frankie TV Filmi

1986 Alfred Hitchcock Presents Pagey Fisher Bölüm: A Very Happy Ending

1986 Space Camp Max Leaf Phoenix adıyla

1987 Russkies Danny Leaf Phoenix adıyla

1989 Still the Beaver Kyle Cleaver Bölüm: Still the New Leave It to Beaver

1989 Superboy Billy Hercules Bölüm: Little Hercules

1989 Parenthood Garry Buckman-Lampkin Aday Gösterildi: Genç sanatçı Ödülü (Under the name Leaf Phoenix)

1995 To Die For Jimmy Emmett Aday Gösterildi: Chlotrudis Award

1997 U-Turn Toby N. Tucker a.k.a. TNT

Inventing the Abbotts Doug Holt

1998 8mm Max California

Clay Pigeons Clay Bidwell

Return to Paradise Lewis McBride Aday Gösterildi: Csapnivalo Awards

2000 The Yards Willie Gutierrez Kazandı: BFCA Critic's Choice Award for Best Supporting Actor

Quills The Abbe de Coulmier Kazandı: BFCA Critic's Choice Award for Best Supporting Actor

Kazandı: San Diego Film Eleştirmenleri Topluluğu En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü

Gladiator Commodus Kazandı: BFCA Critic's Choice Award for Best Supporting Actor

Aday Gösterildi: British Academy Film Award for Best Supporting Actor

Aday Gösterildi: Altın Küre Ödülü for Best Actor in a Supporting Role - Motion Picture

Aday Gösterildi: Akademi Ödülü for Best Performance by an Actor in a Supporting Role

2001 Buffalo Soldiers Ray Elwood Aday Gösterildi: British Independent Film Award

2002 İşaretler (film) Merrill Hess

2003 Brother Bear Kenai seslendirme

It's All About Love John

2004 Ladder 49 Jack Morrison Aday Gösterildi: Movie Guide Award

Aday Gösterildi: Teen Choice Award

Aday Gösterildi: Grace Award

The Village Lucius Hunt

Hotel Rwanda Jack Daglish Aday Gösterildi: Screen Actors Guild Award for Outstanding Performance by an Actor in a Supporting Role

2005 Walk the Line Johnny Cash Kazandı: Altın Küre Ödülü for Best Actor in a Leading Role - Motion Picture, Musical or Comedy

Kazandı: Grammy for Best Compilation Soundtrack Album for a Motion Picture, Television or Other Visual Media

Kazandı: Hollywood Film Festival Award for Best Actor

Aday Gösterildi: British Academy Film Award for Best Leading Actor

Aday Gösterildi: Akademi Ödülü for Best Performance by an Actor in a Leading Role

Aday Gösterildi: Screen Actors Guild Award for Outstanding Performance by a Male Actor in a Leading Role

2006 Earthlings Narrator Kazandı: San Diego Film Festival "Humanitarian Award"

2007 We Own the Night Bobby Green Kazandı: People's Choice Award

Reservation Road Ethan Learner

2008 Two Lovers Leonard

2010 I'm Still Here Kendisi

2012 The Master Freddie Quell[1] Austin Film Eleştirmenleri Birliği En İyi Erkek Oyuncu Ödülü

London Film Critics Circle Award for Actor of the Year

Los Angeles Film Critics Association Award for Best Actor

San Francisco Film Critics Circle Award for Best Actor

Vancouver Film Critics Award for Best Actor

Village Voice Film Poll - Best Actor

Venice Film Festival - Volpi Cup for Best Actor

Utah Film Critics Association Award for Best Actor

Aday Gösterildi — En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü

Aday Gösterildi — AACTA International Award for Best Actor

Aday Gösterildi — BAFTA En İyi Erkek Oyuncu Ödülü

Aday Gösterildi — Broadcast Film Critics Association Award for Best Actor

Aday Gösterildi — Chicago Film Critics Association Award for Best Actor

Aday Gösterildi — Dallas-Fort Worth Film Critics Association Award for Best Actor

Aday Gösterildi — Detroit Film Eleştirmenleri Topluluğu En İyi Erkek Oyuncu Ödülü

Aday Gösterildi — Altın Küre En İyi Erkek Oyuncu Ödülü - Drama

Aday Gösterildi — Houston Film Critics Society for Best Actor

Aday Gösterildi — National Society of Film Critics Award for Best Actor

Aday Gösterildi — New York Film Critics Circle Award for Best Actor

Aday Gösterildi — En İyi Erkek Oyuncu Çevrimiçi Film Eleştirmenleri Topluluğu Ödülü

Aday Gösterildi — Phoenix Film Critics Society Award for Best Actor

Aday Gösterildi — San Diego Film Eleştirmenleri Topluluğu En İyi Erkek Oyuncu Ödülü

Aday Gösterildi — Satellite Award for Best Actor – Motion Picture

Aday Gösterildi — St. Louis Gateway Film Critics Association Award for Best Actor

Aday Gösterildi — Southeastern Film Critics Association Award for Best Actor

Aday Gösterildi — Toronto Film Critics Association Award for Best Actor

Aday Gösterildi — Washington D.C. Area Film Critics Association Award for Best Actor

2013 Aşk (Her) Theodore[2] Aday Gösterildi — [of Science Fiction, Fantasy and Horror Films|Academy of Science Fiction, Fantasy & Horror Films, USA] - En İyi Aktör Kazandı — [of Women Film Journalists|Alliance of Women Film Journalists] - En İyi Çıplaklık, Cinsellik ve Cazibe Tasviri Aday Gösterildi — [of Women Film Journalists|Alliance of Women Film Journalists] - En İyi Aktör Aday Gösterildi — Awards Circuit Community Awards - En İyi Oyuncu & En İyi Başrol Aday Gösterildi — Central Ohio Film Critics Association - En İyi Aktör Aday Gösterildi — Georgia Film Critics Association (GFCA) - En İyi Aktör Aday Gösterildi — Online Film Critics Society Awards - En İyi Aktör Aday Gösterildi — San Diego Film Eleştirmenleri Topluluğu En İyi Erkek Oyuncu Ödülü Aday Gösterildi — Utah Film Critics Association Awards - En İyi Aktör Aday Gösterildi — Washington DC Area Film Critics Association Awards - En İyi Aktör

2013 The Immigrant Bruno Weiss Çekimi Tamamlandı

2014 Inherent Vice Doc Sportello Çekimi Tamamlandı