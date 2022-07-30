Jessica Parker'dan Türkçe cevap

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Sessiz sedasız İstanbul’a gelen ünlü oyuncuyu mekânın içindekiler tanımakta güçlük çekti. Mekân çıkışı aracı kapıya kadar yanaştıran arkadaşları, basının görüntü almasını engellemek için Parker’ın önünde siper oldu.



TATİL İÇİN GELDİ



“Sex and the City” dizisiyle dünya çapında üne kavuşan Parker, muhabirlerin “Türkiye’ye hoş geldiniz. Tatil için mi, yoksa bir proje için mi buradasınız?” sorusuna gülümseyerek “Çok sağ ol” şeklinde Türkçe yanıt verdi. Sarah Jessica Parker’ın tatil için Bodrum’da olduğu, bu vesileyle iki günlüğüne İstanbul’a gelerek, turistik gezi yapacağı belirtildi.



