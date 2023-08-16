Jessica May rolü için kick boks öğreniyor

Haberin Devamı

Oyuncu, hem formda kalmak hem de aksiyonu yüksek sahnelerde rahat edebilmek için yeniden spora başladı.

Jessica May, kick boks dersi aldığını söyledi ve ekledi:

“Yeni sinema projem için çok heyecanlıyım. Biraz dinlenmek adına spora bir süre ara vermiştim. Şimdi proje öncesi tekrar çalışmalara döndüm ve hız verdim. Hem kardiyo antrenmanları yapıyorum hem de kick boks dersleri alıyorum. Kısa zamanda daha iyi teknik öğrenebilmek adına milli sporcu Harun Gül’den eğitim alıyorum. Derslerim çok keyifli geçiyor. Sert darbe almamak adına kick boks hocama bazen hile yapıyorum.”