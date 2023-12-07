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Jessica May: Eşim Brezilya bileti hediye aldı

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#Jessica May#Brezilya#Kuruçeşme
Jessica May: Eşim Brezilya bileti hediye aldı
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2023 11:04

Jessica May önceki gece Kuruçeşme’de 30. yaş gününü kutladı.

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May, “Ne dilediğimi hiçbir doğum gününde söylemiyorum. Bugüne kadar tuttuğum bazı dilekler gerçekleşti. Brezilya’da pasta kesimi de farklıdır. Biz pastayı altından keseriz. Hayatın yükselsin anlamına geliyor” dedi.

May, eşi Hüseyin Kara’nın doğum günü hediyelerinden bahsetti: “Yeni bir telefon ve Brezilya bileti aldı. Aslında beraber gidiyoruz. 40 günlük bir tatil olacak. Annemi görmedim 2 yıldır, benim için en güzel hediye bu.”

Jessica May: Eşim Brezilya bileti hediye aldı

Bir dönem filminde yer aldığını dile getiren Jessica May, “Kılıç ve kuşanma dersleri aldım. Zırh giydiğimiz bir sahne var. Zırh 10 kilo ve bütün gün onunla olmak çok zor. Belli bir zamandan sonra o bana 30 kilo gibi geliyor. Ama sonradan alıştım ve çok keyif aldım” dedi.

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#Jessica May#Brezilya#Kuruçeşme

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