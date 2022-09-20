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İzmir’de ödüller sahiplerini buldu

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#Duygu Sarışın#İzmir#Deniz Baysal
İzmir’de ödüller sahiplerini buldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2022 07:14

4. Uluslararası İzmir Festivali, Agora Antik Kenti’nde gerçekleşen ödül töreniyle sona erdi.

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Halkın oylarıyla belirlenen kazananlara ödülleri takdim edildi. “Kâğıttan Hayatlar” 7 dalda ödül alarak geceye damga vurdu.

“Kin” filmindeki rolüyle ‘en iyi kadın oyuncu’ seçilen Duygu Sarışın’a ödülünü Konak Eski Belediye Başkanı olan babası Ahmet Sarışın verdi.

Sarışın “Yıllarca İzmir’de benden belediye başkanının kızı olarak bahsedilmişti. Şimdi başarılı bir oyuncu olarak bahsediliyor. Çok gurur verici” diyerek duygularını ifade etti.

“Dayı” filmindeki rolüyle ‘en iyi erkek oyuncu’ ödülünü alan Ufuk Bayraktar da “Çok bereketli bir gece oldu. Filmimiz çok ödül aldı” dedi. “Teşkilat” dizisindeki rolüyle TV Dizisi kategorisinde ‘en iyi kadın oyuncu’ ödülünü alan Deniz Baysal “İzmirliyim ve bu benim İzmir’den ilk ödülüm, o yüzden çok kıymetli” diye konuştu.

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İzmir’de ödüller sahiplerini buldu

Duygu Sarışın’a ödülünü Konak Eski Belediye Başkanı olan babası Ahmet Sarışın verdi.

İzmir’de ödüller sahiplerini buldu

Ufuk Bayraktar, Vizyon Filmi kategorisinde “Dayı” filmiyle ‘en iyi erkek oyuncu’ ödülünü aldı.

İzmir’de ödüller sahiplerini buldu

Deniz Baysal, TV Dizisi kategorisinde ‘en iyi kadın oyuncu’ seçildi.

 

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#Duygu Sarışın#İzmir#Deniz Baysal

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