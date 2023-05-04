Sinan Akçıl: İzel ve Hande iki dönüm noktam

Haberin Devamı

Akçıl, Kuşadası’nda gerçekleşen programda özel açıklamalar yaptı.

Kadir Çetin’in “Hadise şarkı söylemene karşı çıkmıştı” demesi üzerine şarkıcı, “Bitmiyordu bu Hadise konusu. Evet, öyle bir şey olmuştu. Şimdi de o şarkı söylememi istemeyenler trend 1 listelerine baksınlar” dedi.

Sinan Akçıl, şarkı söylemeye başladıktan sonra geçmişte yaptığı işlerin değer gördüğünü dile getirdi.

Şarkıcı, “Dönüm noktan nedir?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Sezen Aksu’nun Kanlıca’daki yalısından ayrıldıktan sonra İzel’in bütün albümünü 19 yaşındaki bana güvenip teslim etmesi ilk dönüm noktam. Diğeri ise Hande Yener’in bana ‘Atma şarkısını birlikte söyleyelim’ demesi ile şarkıcılığa adım atmamdır.”