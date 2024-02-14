×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek Haberleri

İyi ki varsın sevgilim!

Güncelleme Tarihi:

#Ünlülerden 14 Şubat Paylaşımları#14 Şubat Sevgililer Günü#Sinem Kobal
İyi ki varsın sevgilim
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2024 12:16

14 Şubat Sevgililer Günü'nü boş geçmeyen ünlü isimler birbirinden romantik pozları sosyal medya hesaplarında takipçileri ile paylaştılar...

Haberin Devamı

SİNEM KOBAL

Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ile fotoğraflarını 'Ömür boyu sevgilim" notuyla paylaştı... 

İyi ki varsın sevgilim

NURGÜL YEŞİLÇAY

Sevgilisi Necati Kocabay ile İzmir'e giden Nurgül Yeşilçay birlikte yer aldıkları kareyi kalp emojisi ile paylaştı. 

İyi ki varsın sevgilim

CEYDA DÜVENCİ

Emek verdiğim her şey iyi ki var… yaşasın aşk, sevgi ve bu sebepten olan tüm güzellikler… sevginin hakkını veren herkesin günü kutlu olsun…

İyi ki varsın sevgilim

Haberin Devamı

MEHMET ALİ ERBİL

Gülseren Ceylan, 14 Şubat hediyesi olarak nişanlısı Mehmet Ali Erbil'in adını vücuduna kazıttı.

İyi ki varsın sevgilim

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ünlülerden 14 Şubat Paylaşımları#14 Şubat Sevgililer Günü#Sinem Kobal

BAKMADAN GEÇME!