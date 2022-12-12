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İşte Gupse Özay ve Barış Arduç'un kızları Jan Asya!

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#Gupse Özay#Barış Arduç#Jan Asya
İşte Gupse Özay ve Barış Arduçun kızları Jan Asya
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2022 08:02

9 Eylül’de kızları Jan Asya’yı kucaklarına almanın mutluluğunu yaşayan oyuncu çift Gupse Özay-Barış Arduç, önceki gün bebekleriyle birlikte doktordan çıkarken objektiflere takıldı.

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6 yıllık birliktelikten sonra 2020 yılında nikâh masasına oturan Gupse Özay-Barış Arduç çifti, geçtiğimiz eylül başında bebekleri Jan Asya’yı kucaklarına almışlardı. Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan çift, kızlarının fotoğraflarını da bugüne kadar kamuoyuyla paylaşmadı. 

İşte Gupse Özay ve Barış Arduçun kızları Jan Asya

Çift, önceki gün doktor kontrolünden çıkarken bebekleriyle ilk kez görüntülendi. Ulus’a aylık kontrol için giden Gupse Özay-Barış Arduç çifti çıkışta objektiflere takıldı.

İşte Gupse Özay ve Barış Arduçun kızları Jan Asya

Babasının kucağında görüntülenen Jan Asya’nın keyfinin yerinde olduğu gözlendi. Barış Arduç’un yoğun set programına rağmen her dakikasını ailesine ayırdığı, eşi Gupse Özay’la bebeğin bakımını paylaştığı da gelen bilgiler arasında. Senarist ve oyuncu Gupse Özay ise bebeğinin doğumuyla birlikte işlerine ara vermişti.

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Miami Belediyesi’nden Michelin teşekkürü

ABD’nin Miami şehrinde ‘El Turco’ adında bir Türk restoranı açan Gökhan Yüzbaşıoğlu geçtiğimiz günlerde yeme-içme sektörünün dünyadaki en büyük otoritesi olarak bilinen Michelin ödülüne layık görülmüştü. Miami şehri bu ödüle kayıtsız kalmadı, belediye binasına davet ettiği Gökhan Yüzbaşıoğlu’na teşekkür plaketi verdi. Şehre yeni bir “Michelin BIB Gourmand” ödülü getirdikleri için Belediye Başkanı, Yüzbaşıoğlu’na özel olarak teşekkür etti.

İşte Gupse Özay ve Barış Arduçun kızları Jan Asya

Ben de geçtiğimiz haftaki Miami seyahatimde gördüm; El Turco şehirdeki en popüler restoranlar arasında yer alıyor. Sohbet ettiğim Gökhan Yüzbaşıoğlu sadece bu restoranla kalmayacağını, önümüzdeki günlerde yeni bir mekânla da Miami’de misafirlerini ağırlayacağını söyledi.

İşte Gupse Özay ve Barış Arduçun kızları Jan Asya

Gökhan Yüzbaşıoğlu

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Fuarda büyük ilgi gördü

Cemiyetin ünlü ismi yazar Melda Kamhi Kosif, katıldığı kitap fuarında okuyucularından büyük ilgi gördü. 39’uncu Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’na katılan Kosif’in son kitabı “Aynalı Tılsımlar Dükkanı” dikkatleri üzerine çekti.

İşte Gupse Özay ve Barış Arduçun kızları Jan Asya

“Binlerce Kilometrelik Bir Yolculuk Bile Tek Bir Adımla Başlar – Lao Tzu” ve “Aynalı Tılsımlar Dükkanı” ile yazarlığa adım atan Kosif, yeni projeleri için çalışmalara şimdiden başlamış.
İşte Gupse Özay ve Barış Arduçun kızları Jan Asya

Melda Kamhi Kosif

Kahkaha tufanı geliyor

13 Ocak’ta vizyona girecek “İllegal Hayatlar”, seyirciyi güldürmeye hazırlanıyor. Başrollerini ‘Röportaj Adam’ Mahsun Karaca, Şahin Sarsu, Mehmet Kahraman, Müjde Uzman ve Bülent Çolak’ın paylaştığı filmi Cenk Çelik yazıp yönetti.

İşte Gupse Özay ve Barış Arduçun kızları Jan Asya

Yapımını Netd, Wovie ve RetroPro’nun üstlendiği, Cj Entertainment Türkiye’nin dağıtımıyla vizyona girecek olan film, son yılların en unutulmaz komedisi olmaya aday.
İşte Gupse Özay ve Barış Arduçun kızları Jan Asya



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#Gupse Özay#Barış Arduç#Jan Asya

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