İşte Gupse Özay ve Barış Arduç'un kızları Jan Asya!

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6 yıllık birliktelikten sonra 2020 yılında nikâh masasına oturan Gupse Özay-Barış Arduç çifti, geçtiğimiz eylül başında bebekleri Jan Asya’yı kucaklarına almışlardı. Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan çift, kızlarının fotoğraflarını da bugüne kadar kamuoyuyla paylaşmadı.

Çift, önceki gün doktor kontrolünden çıkarken bebekleriyle ilk kez görüntülendi. Ulus’a aylık kontrol için giden Gupse Özay-Barış Arduç çifti çıkışta objektiflere takıldı.

Babasının kucağında görüntülenen Jan Asya’nın keyfinin yerinde olduğu gözlendi. Barış Arduç’un yoğun set programına rağmen her dakikasını ailesine ayırdığı, eşi Gupse Özay’la bebeğin bakımını paylaştığı da gelen bilgiler arasında. Senarist ve oyuncu Gupse Özay ise bebeğinin doğumuyla birlikte işlerine ara vermişti.

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Miami Belediyesi’nden Michelin teşekkürü

ABD’nin Miami şehrinde ‘El Turco’ adında bir Türk restoranı açan Gökhan Yüzbaşıoğlu geçtiğimiz günlerde yeme-içme sektörünün dünyadaki en büyük otoritesi olarak bilinen Michelin ödülüne layık görülmüştü. Miami şehri bu ödüle kayıtsız kalmadı, belediye binasına davet ettiği Gökhan Yüzbaşıoğlu’na teşekkür plaketi verdi. Şehre yeni bir “Michelin BIB Gourmand” ödülü getirdikleri için Belediye Başkanı, Yüzbaşıoğlu’na özel olarak teşekkür etti.

Ben de geçtiğimiz haftaki Miami seyahatimde gördüm; El Turco şehirdeki en popüler restoranlar arasında yer alıyor. Sohbet ettiğim Gökhan Yüzbaşıoğlu sadece bu restoranla kalmayacağını, önümüzdeki günlerde yeni bir mekânla da Miami’de misafirlerini ağırlayacağını söyledi.

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Gökhan Yüzbaşıoğlu

Fuarda büyük ilgi gördü

Cemiyetin ünlü ismi yazar Melda Kamhi Kosif, katıldığı kitap fuarında okuyucularından büyük ilgi gördü. 39’uncu Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’na katılan Kosif’in son kitabı “Aynalı Tılsımlar Dükkanı” dikkatleri üzerine çekti.



“Binlerce Kilometrelik Bir Yolculuk Bile Tek Bir Adımla Başlar – Lao Tzu” ve “Aynalı Tılsımlar Dükkanı” ile yazarlığa adım atan Kosif, yeni projeleri için çalışmalara şimdiden başlamış.Melda Kamhi Kosif

Kahkaha tufanı geliyor

13 Ocak’ta vizyona girecek “İllegal Hayatlar”, seyirciyi güldürmeye hazırlanıyor. Başrollerini ‘Röportaj Adam’ Mahsun Karaca, Şahin Sarsu, Mehmet Kahraman, Müjde Uzman ve Bülent Çolak’ın paylaştığı filmi Cenk Çelik yazıp yönetti.

