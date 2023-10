İşte gerçek 90’larda ben ve kardeşim! Çocuk mankenliği yaparken...

Haberin Devamı

Yeni çıkan telefon uygulaması ünlüler arasında hızla yayıldı. 90'lı yıllara ışınlan ünlü isimler renkli karelerini sevenleriyle paylaştı.

Müge Boz 90'lı yıllar modasına uygulamayla değil de yıllar önce çekilen fotoğrafını paylaşarak katıldı.

Kardeşi Merve Boz ile bir defile öncesi poz veren oyuncu paylaşımın altına şu notu düştü:

"90'lar demişken, işte gerçek 90’larda ben ve kardeşim Merve Boz... Defilede çocuk mankenliği yaparken… Benim ayağımdaki botların altı o kadar kayıyordu ki, düşmemek için ne kadar dikkatli yürüdüğümü, ve dualar ettiğimi hatırlıyorum"

YILLAR ONLARI ÇOK DEĞİŞTİRDİ

Magazin dünyasının ünlü isimleri çocukluk yıllarına ait fotoğrafları zaman zaman sosyal medya hesaplarında paylaşıyorlar. Bazılarını tanımak mümkün olmasa da bazıları bir bakışı, bir gülüşü ile hemen kendisini ele veriyor. İşte şimdilerde milyonlarca insanın yakından takip ettiği ünlülerin zaman içindeki değişimleri!

'Anneanne, babaanne ve anne kombinasyonuyla doğum günü hatırası...'

Ünlü şef Arda Türkmen, yıllar önce çekilen fotoğrafı Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

"Bir #tbt olacaksa, bu olmalı... hala #tbt mi kaldı diyebilirsiniz, haklısınız vallahi içimden geldi… Anneanne, babaanne ve anne kombinasyonuyla Arda’nın doğum gününden bir kare…"

'BABAMIN BU FOTOĞRAFIMIZDAKİ YAŞINDAYIM'

Ünlü fotoğrafçı yeni yaşını Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafla kutladı.

Mehmet Turgut, babasıyla yer aldığı karenin altına şu notu düştü:

"Babamın bu fotoğrafımızdaki yaşına girdim bu akşam. Genetik gerçekten bir piyango, kimin hangi huyunu, özelliğini alacağına karar veremiyorsun. Şanslıyım ki babamdan almışım. İçimdeki iyiliği, yardım severliği, dürüstlüğü onun yarısı kadar yapabiliyorsam, çevremi onun yarısı kadar kollayabiliyor, sahip çıkabiliyorsam ne mutlu bana. Hayatım boyunca büyütülme şeklimden midir bilmem bu yaşıma kadar kendimi acımasızca yargılayarak geldim. Son bir sene ve bu son bir senenin son altı ayını inşa eden herkese sonsuza kadar müteşekkir kalacağım, yalnız kalabilmeyi ve basit yaşayabilmeyi öğrettikleri için. Hepimizin ışığı var, söndürmelerine izin vermeyelim, ışıldayalım, daha çok ışıldayalım. 47'de görüşürüz, bakalım bizi açık hava tımarhanesinde neler bekliyor. Evet muhteşem bir yazı olmadı biliyorum, o yüzden fotoğrafçı oldum "

BU KÜÇÜK KIZ ŞİMDİ 44 YAŞINDA

2014’te Kerimcan Kamal ile nikah masasına oturan oyuncu Doğa Rutkay, 2018’de ikiz çocukları Piraye ve Rutkay Kerim’i kucağına almıştı.

44’üncü yaşına basan ünlü oyuncu, doğum gününü çocukluk fotoğrafıyla kutladı.

“Burada 4, şimdi 44 yaşındasın Doğa. Şimdi çok uzun yollar gitmiş olmanın tuhaf yorgunluğunun dışında, hayallerini gerçekleştirmiş olmanın mutluluğu var. Çok şey değişti, o deniz kenarında, mor deniz kabuklu elbisen uçuşurken rüzgar karşısında, kahküllerin ve çekik yavru gözlerinin hüznü arasında ama hiç değişmemiş olan şeyler de var. Kafası hala karışık bir tipsin mesela.

Hep neşelisin ama bir şekil için içine sığmıyor. Onca telaşe ve üzücü durumlarda bile bir yolunu bulup, parmağını aydınlıktan uzatıyorsun. İlk günün heyecanıyla seviyorsun herkesi, yarınlar yokmuşçasına anlatışların ve kendi sesinden aşırı yoruluşların hala bitmedi.

İşe güce koşturuyorsun… ‘Çok yoruldum artık yeter!’ dediğin an çoktan trafikte coşa coşa başka bir işine gidiyorsun. Söylenme huyun var ama birkaç̧ saniye sürüyor. Hayatı saçlarından çekip yaşamayı başardın. İki tane mis gibi yavrun var. Oğlun aynısı, tıpkısı sen!

Bam bam, totosuyla dağları deviriyor. Kızın çok şükür babasına çekti. Sana nazaran daha zarif ve sakince yaklaşıyor mevzulara. Yavrularında şimdi bu fotoğraftaki sen gibi 4 yaşında!

Birlikte sevgiyle yoğrulup büyüyorsunuz. İçinde meğer ne çok şefkat, sevgi, sabır, azim, mücadele yetileri varmış ha Doğa? ‘Ne işe yarayacak?’ der dururdun zaman zaman.

Şimdi hepsini birer süper güç olarak kullanıyorsun. Kirlenmemiş, masum kalabilmiş, yüreğinin her köşesi yavruların için liman oldu. İyi ki doğmuşsun! Sana çok kızıyorum bazen, çok hırpalıyorum biliyorum. Ama affet böyle gelişiyor insan, kendinin farkına varıp, kurcaladıkça, şüphelendikçe, meraklandıkça çalışıyor kafa.

Ve bizim bu sağlıklı kafaya ihtiyacımız var! İyi ki doğmuşsun, iyi ki başardıklarının yanında bir o kadar da başaramadıkların var. Kendini sevmeye, sevdiklerini daha da çok sevmeye, karşılığında da her yeni günüme, her sabah ömrüme açan çiçeklerime şükürler olsun. Hoş geldin 44, hoş geldin Doğa.”

ÜNLÜ ŞEF PAYLAŞTI: EN ÇOK HANGİMİZ DEĞİŞTİK?

MasterChef yarışmasının jüri üyelerinden Danilo Zanna yıllar öncesine gitti... İtalyan şef, kendisinin yanı sıra Somer Şef'in ve Mehmet Şef'in çocukluk fotoğraflarını paylaştı.

Takipçilerine 'Çoculuk fotoğraflarımıza baktığınızda sizce hangimiz daha çok değiştik?' diye sordu.

Danilo Zanna - Mehmet Yalçınkaya - Somer Sivrioğlu

'BİR ZAMANLAR ANKARA'



Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, çocukluk fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

Say, fotoğrafın altına "Ankara 1975" notunu düştü...

'1979 KASIMPAŞA'

Dünyaya gözlerini açalı henüz birkaç saat olmuş... Anne ve babasının kucağında bu hatıra fotoğrafı çekilmiş...

Mehmet Ali Nuroğlu. Nuroğlu, fotoğrafı '42' notu ile paylaştı. Baba Mehmet Ata Nuroğlu altına "1979 Kasımpaşa Askeri Hastanesi, bir gün sonra Ağrı Patnos'a dönüşüm" notunu düştü.

ESKİ HALİNDEN ESER YOK

Oyuncu Esra Dermancıoğlu, .çocukluk fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Teyzesinin kucağında çekilen fotoğrafına 'Tantelerin tantesi... Anne yarısı... Bazen ötesi ve Esra' notunu düştü.

2006 yılında Avrupa Yakası'nda minicik bir rolle ekran serüveni başlayan Esra Dermancıoğlu 2010 yılında yayınlanan ve fırtınalar estiren Fatmagül'ün Suçu Ne dizisinde canlandırdığı 'Mukaddes Yenge' karakteri ile tanındı.

CİO'NUN KÜÇÜKLÜĞÜ

Adana'da küçük bir bütçe ile çekilen internet dizisi 'Sıfır 1' dizisinde canlandırdığı Cio karakteri ile şöhret olan oyuncu Cihangir Ceyhan yıllar öncesine ait kareyi sosyal medya hesabında paylaştı. Ceyhan'ın fotoğrafı kısa sürede büyük ilgi gördü.

STAR MISIN ARKADAŞ?

İbrahim Büyükak, 29 yıl önce çekilen fotoğrafını "Sünnet çocuğu musun, star mısın be arkadaş... 1991..." notu ile paylaştı.





TESCİLLİ GÜZEL

2007 Türkiye Güzeli Selen Soyder çocukluk fotoğrafını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

Ünlü oyuncu fotoğrafın altına '1993' notunu düştü...

BİR YANINDA BABANNE BİR YANINDA DEDE



Babaannesi ve dedesiyle bayram pozu veren bu küçük adamı tanıyabildiniz mi? Fotoğraftaki kişi Emre Aydın...





Ünlü rock'çı siyah beyaz fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı.

BUFFON HAYRANI



Dönemin modasına uyup saçlarını uzatan bu delikanlı Berkay Ateş...





Ünlü oyuncu bu fotoğrafı "18 yaşındaydım. Kaleciydim. Gianluigi Buffon hayranıydım.Hala hayranıyım." notu ile paylaştı.

GAMZELER ELE VERDİ



Çizgili kazak altına ekoseli gömlek... Altın saçlı bu çocuğu gamzeleri Murat Dalkılıç'ı hemen ele veriyor...





Dalkılıç, yıllar öncesine ait fotoğrafı "Küçüklük fotoğraflarım çıkıyor meydana bu aralar... Bunu hatırlamıyorum bak" notu ile Instagram'da paylaştı...

'EN FAZLA 3-4 YAŞLARINDAYIM'



Elinde çatal, önündeki meyve dolu tabağı bitirmek için uğraşa bu küçük kız 'Süper Baba' dizisiyle hafızamızda unutulmaz bir yer edinen oyuncu Sevinç Erbulak...





Erbulak fotoğrafın altına "Meyve tabağındaki yeşil üzümlerin bir topluluk, kalabalık bir aile olduğunu düşünenler ve onları çiğnemeden yutmaya çalışanlar burada mı ? Bir kişi bile olsa yeter. Şu an hatırladığım bu his beni turuncu oda takımımın yepyeni olduğu yıllara kadar götürdü. Herhalde 3-4 yaşlarında olmalıyım en fazla. Evin tamamı siyah kahverengi kırçıllı halı kaplı, kedim Prenses’in tüyleri halıda gözükmüyor, annem bana uyanır uyanmaz meyve tabağı getiriyor; pötibör bisküviye de aşığım yılları yani..." notunu düştü.

Erbulak kedili fotoğrafı ise "Bu kerpiç duvarlı evde Hatice’ler oturuyor. Sene 79 olmalı. Mecidiyeköy’deki evimizin yan sokağındaki eğri büğrü merdivenlerden inerek avlusuna varıyoruz. Hatice muhtemelen uyuyor çünkü o varken avluya girmeye korkuyoruz. Mahallede herkes ona “deli Hatçe” diyor ama benim Hatice’ye öyle seslenmem yasak. Annem bana onun bizden farklı olduğunu anlatmış. Bu, benim için anlatılması çok güç olan gecede, senden bütün mahalleli adına özür dilerim Hatice. O özel kalbini kırdığımız her an için bizi affet. Her nereden bakıyorsan şu an hepimize. Kedileri bu kadar çok sevmemin en önemli sebebi sensin" notu ile paylaştı.

BÜYÜDÜ, DÜNYANIN EN GÜZELİ OLDU



Omuzlarına dökülen ıslak saçları... Genç kızları aratmayan pozu... Bu fotoğraf çekildiğinde henüz 2,5 yaşında ve yaşayacaklarından habersiz olan plajın en havalı kızı Azra Akın!





Tescilli güzel, yıllar öncesine ait fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştıAnnesinin kucağında, balkon pozu veren bu minik bebek şarkıları ile müzik piyasasına yön veren Serdar Ortaç.Serdar Ortaç, yıllar önce çekilen aile fotoğraflarını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Ortaç bu fotoğrafın altına "Babaanne, dede, halalar, amca bütün aile... En önde ben amcamın kucağında" notunu düştü.

ŞİMDİ 3 ÇOCUK ANNESİ



Perçemler, kırmızı fiyonk tokası ve kırmızı ayakkabıları ile kendinden emin objektife gülümseyen bu küçük kız çocuğu Türkiye'nin tescilli güzeli ve şimdilerde 3 çocuk annesi olan Pınar Tezcan!





Tezcan yıllar önce çekilen fotoğrafını "1982...Yaş 6... Anaokulu. Pek süslü püslü" notu ile Instagram'da paylaştı.

15 DAKİKADA 15 BİN BEĞENİ



Etrafında olan bitenden bihaber bu minik kız çocuğu müzik dünyasında fırtınalar estiren Sıla Gençoğlu'nun ta kendisi!





Sıla Gençoğlu bu fotoğrafı "Maziden sarı kostümümle, annemin kucağından sesleniyorum." notu ile Instagram'da paylaştı. Gençoğlu'nun paylaşımı 15 dakikada 15 bin beğeni aldı"

TEŞEKKÜRLER MERSİN!



Elinde plaket, yüzünde yarışı kazanmanın haklı gururu... Fotoğraftaki genç adam Mahsun Kırmızıgül...





Kırmızıgül, yıllar öncesine ait fotoğrafı Instagram'da paylaştı ve altına şu notu düştü:

"Mersin’de belediyenin düzenlediği ses yarışmasında 1. olmuştum. Hiç unutmam oradan aldığım 50 lira ile anneme ilk hediye ayakkabısını almıştım. O ses yarışmasından aldığım güçle müzik yolunda ilerleyeceğime karar vermiştim. Teşekkürler Mersin.