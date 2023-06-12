İstanbul'dan Johnny Depp geçti

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Dünyaca ünlü yıldızlar Johnny Depp, Alice Cooper ve Joe Perry’den oluşan Hollywood Vampires önceki akşam Life Park İstanbul’da unutulmaz bir konsere imza attı.

Yaklaşık 8 bin kişinin izlediği konserde Hollywood Vampires, kendi eserlerinin yanı sıra birçok rock efsanesinin şarkılarını da seslendirdi.

“Biz vampirleriz” diyerek hayranlarını selamlayan grup, etkinliğin gelirinin tamamını depremzedelere bağışladığını açıkladı.

Johnny Depp’in 60. doğum gününü kutlamak için binlerce hayranının hep bir ağızdan “Mutlu yıllar” şarkısını söylemesi gecenin en unutulmaz anı oldu.

Johnny Depp hayranlarına “Bu şimdiye kadar duyduğum en büyük doğum günü şarkısı. Çok güzelsiniz” diye seslendi.

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Murat Dalkılıç ve Müjde Uzman konseri birlikte izledi.

Birce Akalay, konsere son dakika yetişti.

Johnny Depp’in hayranları oyuncunun doğum gününü şarkılar söyleyerek kutladı ve “Mutlu yıllar kaptan” yazan pankartlar açtı.