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İstanbul Tiyatro Festivali’nin teması ‘Molière’in 400. Yılı’

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#İstanbul Tiyatro Festivali#26. İstanbul Tiyatro Festivali#Kibarlık Budalası Remix
İstanbul Tiyatro Festivali’nin teması ‘Molière’in 400. Yılı’
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2022 08:00

İKSV tarafından düzenlenen 26. İstanbul Tiyatro Festivali, bu yıl 24 çalışmaya sahne olacak. Festivalde “Molière’in 400. Yılı” temasıyla özel oyunlar tiyatroseverlerle buluşacak.

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Bu yıl 26’ncısı gerçekleşecek İstanbul Tiyatro Festivali, açılışını 25 Ekim’de bir Molière uyarlaması olan “Kibarlık Budalası Remix” ile yapacak.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen festivalde, “Molière’in 400. Yılı” teması altında, ünlü yazarın eserlerinin çağdaş uyarlamalarından 358 yıl sonra ilk kez sansürsüz sahnelenecek orijinal haline, yönetmenler M. Caner Alper ve Mehmet Binay’ın ilk tiyatro oyunundan, köklü tiyatro topluluğu Comédie-Française’in bu yıla özel yapımlarına kadar birçok gösteri yer alacak.

Festivalde toplam 24 tiyatro, performans ve dans gösterisi bir araya geliyor. 26 Kasım’da son bulacak festivalin küratörlüğünü Işıl Kasapoğlu üstleniyor.

İstanbul Tiyatro Festivali’nin teması ‘Molière’in 400. Yılı’

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#İstanbul Tiyatro Festivali#26. İstanbul Tiyatro Festivali#Kibarlık Budalası Remix

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