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'İşsiz güçsüz' yorumu Demet ve Okan'ı kızdırdı!

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#Demet Akalın#Okan Kurt#Hira Kurt
İşsiz güçsüz yorumu Demet ve Okanı kızdırdı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2023 11:45

Bir sosyal medya kullanıcısı şarkıcı Demet Akalın'ın hayat arkadaşı Okan Kurt için 'işsiz güçsüz' yorumunda bulundu. Akalın ve Kurt'tan cevap gecikmedi.

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Şarkıcı Demet Akalın, 2012 yılında Okan Kurt ile evlenmiş, 2014 yılında da kızı Hira'yı kucağına almıştı.

Mutlu bir evlilik sürdüren çiftinhuzuru Okan Kurt'un aile şirketine haciz gelmesiyle kaçmıştı. Şirketin borçları ödenmeyince icra memurları Demet Akalın'ın evine gelip haciz işlemi başlatmıştı.

Demet Akalın da ani bir kararla 2018 yılında Okan Kurt'tan boşanmıştı.

Bir süre eski eşi ile ayrı kalan Akalın daha sonra Okan Kurt'u affetmiş tekrar birlikte yaşamaya başlamışlardı. Zor günleri atlatan ikili kızlarıyla birlikte mutlu hayatlarına devam ediyor.

İşsiz güçsüz yorumu Demet ve Okanı kızdırdı

'MİNİK KADAR İŞSİZ GÜÇSÜZ GÖRMEDİM'

Şarkıcı Demet Akalın sosyal medya hesabından hayat arkadaşı Okan Kurt'un yer aldığı videoları paylaştı.

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Bir takipçisi de görüntüleri izledikten sonra 'Maşallah hayatımda minik (Okan Kurt) kadar işsiz güçsüz adam görmedim. Bu saatte bile evde' yorumunda bulundu.

Gelen eleştiriye kayıtsız kalmayan Akalın, 'Bakma hayayım, sen de otur evinde bakma milletin kocasına' cevabını verdi.

İşsiz güçsüz yorumu Demet ve Okanı kızdırdı

'HASET YAPMAK YOK'

Okan Kurt ise kendisi için yapılan 'İşsiz güçsüz' yorumuna 'Hanımefendi işimiz gücümüz çok. Merak ettiyseniz, yarın iş yerimizde sizi ve mevcut ise eşinizi ağırlamaktan gurur duyarız. Haset yapmak yok ama' şeklinde karşılık verdi. 

'OKAN BENİM HAYAT ARKADAŞIM, KIYMETLİM'

6 yıl evli kaldığı eski eşiyle yeniden evlenip evlenmeyeceği merak konusu olan Demet Akalın verdiği bir röportajda şu ifadeleri kullanmıştı:

İşsiz güçsüz yorumu Demet ve Okanı kızdırdı

"Bana bir daha evlilik falan demeyin. Evliyiz işte adamla. Canımı mı istiyorsunuz? Benim hayat arkadaşım, kıymetlim

Kim var on iki sene bu kadar düzgün ve adı hiçbir şeye karışmadan giden? Bir sene, altı ay olmadan patlıyorlar."

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#Demet Akalın#Okan Kurt#Hira Kurt

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