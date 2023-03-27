İsmail Köksal Engür'ün acı haberi dostlarını yasa boğdu: Böyle mi kutlayacaktık 'Dünya Tiyatro Günü'nü?

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Böyle mi kutlayacaktık Dünya Tiyatro Gününü Köksal’ım :( Yerin dolmaz…
LEVENT KAZAK
Köksal Abi'yi kaybetmişiz. Tiyatro, sinema ve seslendirme dünyasının başı sağ olsun! onunla aynı sahnede, aynı kuliste bulunmak ayrıcalıktı, hoşçakal abi!
CENGİZ BOZKURT
Köksal Abimizi kaybettik, başımız sağ olsun…
Güzel abim! Dudaktan Kalbe'mizin Saip Paşa'sı... Huzurla uyu.
YEKTA KOPAN
Canım Köksal Engür.
Canım ağabeyim, ustam, hocam…
Öğrettiğin her şey için teşekkür ederim.
Çok zor sana veda etmek, çok zor.
GANİ MÜJDE
Oyun treni ile seyircisi olarak başladığımız yolculuk TRT ye yazdığım skeçlerde de yol arkadaşı olarak sürmüştü. Sakin ama güven veren oyuncu kişiliği ile unutulmaz karakterler bıraktı ardında Köksal Engür. Unutulmazlar pasajında yerini aldı. Sevenlerine sabır diliyorum.