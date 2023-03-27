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İsmail Köksal Engür'ün acı haberi dostlarını yasa boğdu: Böyle mi kutlayacaktık 'Dünya Tiyatro Günü'nü?

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#İsmail Köksal Engür#Levent Özdilek#Burak Hakkı
İsmail Köksal Engürün acı haberi dostlarını yasa boğdu: Böyle mi kutlayacaktık Dünya Tiyatro Gününü
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2023 14:27

Seslendirme sanatçısı ve oyuncu İsmail Köksal Engür, böbrek yetmezliğine bağlı rahatsızlığından dolayı 77 yaşında hayatını kaybetti.Engür'ün vefatı dostlarını yasa boğdu.

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LEVENT ÖZDİLEK

Böyle mi kutlayacaktık Dünya Tiyatro Gününü Köksal’ım :( Yerin dolmaz…

İsmail Köksal Engürün acı haberi dostlarını yasa boğdu: Böyle mi kutlayacaktık Dünya Tiyatro Gününü

LEVENT KAZAK

Köksal Abi'yi kaybetmişiz. Tiyatro, sinema ve seslendirme dünyasının başı sağ olsun! onunla aynı sahnede, aynı kuliste bulunmak ayrıcalıktı, hoşçakal abi!

CENGİZ BOZKURT

Köksal Abimizi kaybettik, başımız sağ olsun…

BURAK HAKKI

Güzel abim! Dudaktan Kalbe'mizin Saip Paşa'sı... Huzurla uyu.

İsmail Köksal Engürün acı haberi dostlarını yasa boğdu: Böyle mi kutlayacaktık Dünya Tiyatro Gününü

YEKTA KOPAN

Canım Köksal Engür.
Canım ağabeyim, ustam, hocam…
Öğrettiğin her şey için teşekkür ederim.
Çok zor sana veda etmek, çok zor.

GANİ MÜJDE

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Oyun treni ile seyircisi olarak başladığımız yolculuk TRT ye yazdığım skeçlerde de yol arkadaşı olarak sürmüştü. Sakin ama güven veren oyuncu kişiliği ile unutulmaz karakterler bıraktı ardında Köksal Engür. Unutulmazlar pasajında yerini aldı. Sevenlerine sabır diliyorum.

 

 

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